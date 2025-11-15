Irak Türkmen Cephesi’nin Mecliste eli güçlendi! Irak'ta tarihi Türkmen zaferi

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Irak’ta 11 Kasım’da yapılan parlamento seçimlerinde Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani liderliğindeki İmar ve Kalkınma Koalisyonu, ilk sırayı alırken, Türkmenlerin başarısı da göz doldurdu. Irak Türkmen Cephesi seçimlerde tarihi başarıya imza atarak parlamentoya 4 vekil soktu. Bu başarı, Irak Türkmen Cephesi’nin hem Türkmen toplumunda hem de ulusal siyasette artan etkisini göstermesi açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilirken Türkmen liderler, parlamentodaki bu temsilin Türkmen haklarını savunma ve etnik gruplar arası dengeyi koruma açısından büyük bir avantaj sağlayacağını vurguluyor. Gazetemize konuşan Irak Türkmen Cephesi Yönetim Kurulu üyesi ve IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf, kazanılan zaferin Türkmenler açısından büyük bir kazanım olduğunu ve iki devlet için olumlu tablo çizdiğini belirtti.

ITC, TÜRKMENLERİN GERÇEK TEMSİLCİSİ

Türkiye’nin her zaman Türkmenlerin yanında yer aldığını belirten Maruf, “Bu seçim, önceki seçimlere kıyasla farklı bir atmosferde gerçekleşti. Özellikle Türkmen Cephesi’nin (ITC) gösterdiği performans, Irak’taki Türkmenlerin gerçek temsilcisi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Kerkük başta olmak üzere, Türkmeneli bölgesinden Bağdat’a kadar uzanan birçok bölgede adaylarımız önemli başarılar elde etti. Bu durum, Türkmenler açısından büyük bir kazanım olacak. Hem Türkmen Cephesi hem de Irak Türkmenleri için bu süreç, siyasi anlamda önemli bir başarıya işaret ediyor. Elbette seçimlerin nihai sonuçları resmen açıklanmadı, ancak şu ana kadar görünen tablo Türkmenler adına olumlu bir tablo çiziyor” dedi.

TÜRKMENLER OLARAK BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİK

Tüm baskı ve engellemelere rağmen Türkmen Cephesinin büyük bir başarı elde ettiğini aktaran Maruf, “Şu anda ITC, parlamentoda Türkmenlerin tek ve gerçek temsilcisi durumunda. Gelen ilk sonuçlara göre ITC, Kerkük’te iki, Bağdat ve Musul’da da birer milletvekilliği kazandı. Toplamda dört milletvekilliği kesinleşmiş durumda, ancak Yüksek Seçim Komisyonu’nun nihai açıklaması bekleniyor. Tüm baskılara, engellemelere ve dış müdahalelere rağmen Türkmen Cephesi seçimlerde başarılı bir sonuç elde etti. Bundan sonraki süreçte hedefimiz, Irak hükümetinde de Türkmenlerin hak ettiği şekilde temsil edilmesini sağlamak olacak. Türkmenlerin hem Irak Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hem de diğer kilit pozisyonlarda yer alması artık meşru bir hak olarak görülmelidir. Zira Türkmenler, Irak’ın üçüncü ana unsuru ve Irak Anayasası’na göre kurucu halklarından biridir” dedi.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ TÜM ORTA DOĞU İÇİN ÖNEMLİ

‘Terörsüz Türkiye’ sürecine de değinen Aydın Maruf, “Irak açısından “Terörsüz Türkiye” süreci büyük önem taşıyor. Biz Irak Türkmenleri olarak her zaman ve her koşulda anavatanımız Türkiye’nin yanında olduk. Türkiye’nin bölgede terörle mücadelesi sadece kendi güvenliği için değil, tüm Orta Doğu’nun istikrarı için de hayati öneme sahiptir. Türkiye, bölgedeki bütün etnik ve dini topluluklara sahip çıkan, barışın merkezinde yer alan bir ülkedir. Türkmenlerin ve tüm mazlum halkların sığınağıdır” dedi.

TÜRKİYE’NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

PKK terör örgütünün bölgede halen tehlike oluşturduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin barış için etkin bir rol üstlendiğini belirten Maruf, “PKK ve benzeri terör örgütleri, Irak’ın çeşitli bölgelerinde hâlen tehdit oluşturmaktadır. Bu illegal yapıların tamamen silah bırakması ve bölgeden çekilmesi gerekmektedir. Türkiye, bugüne kadar Irak ve çevresinde barışın tesisinde etkin bir rol üstlenmiştir. Bu nedenle biz Türkmenler, Türkiye’ye ve kahraman Mehmetçik’e minnettarız. Türkmenler olarak, bugün de yarın da Türkiye’nin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜKLÜĞÜ DIŞARIDAN GÖRÜLÜR

Türkiye’nin bölgede ve dünyada güçlü bir iradesi olduğunu kaydeden Maruf, “Şunu özellikle belirtmek isterim: Türkiye önemli ve büyük bir devlettir. Bunu en iyi anlamanın yolu da Türkiye’yi dışarıdan görmektir. Türkiye’nin dışından baktığınızda, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ortadoğu’da ve dünyada gerçekten azametli, güçlü ve saygın bir devlet olduğunu çok daha net görürsünüz. Her şeyiyle Türkiye Cumhuriyeti, dünyada eşi benzeri olmayan bir devlettir” ifadesini kullandı.

Kaynak: Yeniakit