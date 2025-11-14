CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu

CHP belediyelerinde her gün adeta bomba niteliğinde yeni gelişimler yaşanıyor. Bunun son örneği Muğla’da yaşandı. Marmaris ilçesinde 2019-2024 yılları arasında belediye başkanlığı görevi yapan Mehmet Oktay, mevcut belediye başkanı Acar Ünlü hakkında Marmaris Adliyesine gelerek, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Oktay, Ünlü'nün Kızılbük Projesi ve Sinpaş arazisi sürecindeki tutumlarının kamu zararına yol açtığını ve halkı kin ile düşmanlığa sevk ettiğini ileri sürdü.

Mehmet Oktay yazılı açıklamasında, "Acar Ünlü, belediyenin haklı olduğu bir davada mahkemede savunma yapmayarak kamu görevini ihmal etmiş ve belediyeyi zarara uğratmıştır. Ayrıca kamuoyunu yanıltıcı açıklamaları toplumda gerilimi artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Eski başkan, mevcut Belediye Başkanı Ünlü'nün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i dahi yanlış bilgilendirdiğini belirterek, bu durumun söz konusu firmanın borsada işlem görmesi nedeniyle manipülasyona açık bir tablo oluşturduğunu dile getirdi.

Oktay, suç duyurusunun gerekçesini "Yıllardır haksız gerekçelerle açılışı engellenen tesis nedeniyle firma belediye aleyhine dava açarsa, milyarlarca liralık tazminat Marmaris halkının cebinden çıkabilir. Kamu yararını korumak ve adaletin tesisi için bu adımı attık" sözleri ile açıkladı.

Suç duyurusuna ilişkin yasal sürecin önümüzdeki günlerde netleşeceği bilgisi edinildi.