Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza
Manisa'da polislerin aracına tır çarptı. Feci kazada 1 polisimiz şehit düştü. 1 polis ise ağır yaralandı.
Süleyman Demirel Bulvarı’nda bir trafik polisi aracı, park halindeki TIR'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri 1 polisin yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı diğer polisi hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
