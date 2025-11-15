  • İSTANBUL
Gündem Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza
Gündem

Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza

Manisa'da polislerin aracına tır çarptı. Feci kazada 1 polisimiz şehit düştü. 1 polis ise ağır yaralandı.

Süleyman Demirel Bulvarı’nda bir trafik polisi aracı, park halindeki TIR'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri 1 polisin yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı diğer polisi hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

