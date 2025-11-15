  • İSTANBUL
Yerel

Arkadaşları tezahürat yaparak izledi: Ortaokullu kızların içler acısı hali!

İzmir'in Buca ilçesinde bir ortaokulda iki kız öğrenci saç saça kavga ederken onları izleyen arkadaşları ayırmak yerine telefonlarıyla videoya çekti.

Buca Atatürk Ortaokulu’nda dün öğle saatlerinde iki kız öğrenci arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek saç saça kavgaya dönüştü. Olay anında çevrede bulunan öğrencilerin bir kısmı kavgayı ayırmak yerine ellerindeki telefonlarla görüntü almaya başladı. Bazı öğrencilerin tezahürat yaparak kavgayı izlediği görüldü.

Görüntülerde iki kız öğrencinin bir anda saç saça birbirine girdiği, kavga ederek yere düştükleri ve yerde de kavgaya devam ettikleri görüldü. Çevrede bulunan arkadaşlarının ise kavgayı izlerken tezahürat yapmaları ve olayı cep telefonuyla video kaydına almaları da görüntüde yer aldı.

