AK Parti'li Mustafa Varank'tan CHP'li Milletvekilini perişan etti: "Biz Hırsıza Hırsız Deriz!"

Tartışma: "Hırsız" İddiasına CHP'den Tepki

Konuşmasına başlayan CHP'li vekil, İBB Başkanı'na "hırsız" denilmesini kınadıklarını belirterek, "Hırsız arıyorsanız başka yerlere bakacaksınız. Yanınıza, sağınıza, solunuza bakacaksınız. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na hırsız denmesini kabul etmiyoruz ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi olarak kınıyoruz," dedi.

Varank: "Ekrem İmamoğlu'nun Ne Olduğunu Gayet İyi Biliyorum"

Bu sözler üzerine kürsüye çıkan Mustafa Varank, iddialarının arkasında durduğunu ve konuyu çok iyi bildiğini dile getirdi.

Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar oldu:

Kanıt Vurgusu: "Ben Ekrem İmamoğlu'nun ne olduğunu gayet iyi biliyorum. İtirafçıların ifadeleri, sanık avukatları da dahil olmak üzere zaten herkesin elinde vardır. Onu açıp okuyabilirsiniz. Ben iddiamda da çok kendime güvenerek konuşuyorum."

"Biz hırsıza hırsız deriz. Kim hırsızlık yaparsa ona hırsız denir."

"O bahsettiğiniz isim şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değildir. Görevden uzaklaştırılmıştır. Şu anda başka bir başkan vekili görev yapmaktadır."

CHP'ye İç Siyaset Eleştirisi: "Sizler kendi partinizin içerisinde neler döndüğünü gayet iyi biliyorsunuz. Hangi ilişkilerin devreye girdiğini gayet iyi biliyorsunuz. Kongre döneminde kimler bize gelip neler döndüğünü de anlattı, sizler de gayet iyi biliyorsunuz."

"Ekrem İmamoğlu da İstanbul'a ihanet etmiş, gerçekten İstanbul'un parasını çalmış bir insandır."

"Gelecekte Yüzünüz Kızaracak"

Sözlerini daha da ileri taşıyan Varank, CHP'li vekillere hitaben, İmamoğlu'nun arkasında durdukları için gelecekte utanacaklarını söyledi:

"Sizler de onun arkasında durunca gelecekte yüzünüz kızararak yere bakacaksınız. Bunu açıkça ifade ediyorum."

Konuşmasının sonunda kişisel değerlerine atıfta bulunan Varank, "Ben gerçekten Allah'tan korkuyorum, merak etme. Ben Allah'tan korkuyorum, sen merak etme," diyerek sözlerini sürdürdü. İddialarına somut örnekler ekleyerek, "Evet, aldığı villaları o çocuklardan birine oturtuyor, ben biliyorum. Tamam?" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.