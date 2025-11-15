Yürekler ağza getiren olay! Çok sayıda yaralı var
Yürekleri ağza getiren kaza Nevşehir'de meydana geldi. İşçi servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Abdullah Ağmanalmaz idaresindeki 50 EC 110 plakalı minibüs, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kayaşehir yolunda, kar yağışının ardından kayganlaşan yolda refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki bims fabrikası çalışanı 13 işçi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yerel
Yoğun kar kazayı getirdi: Sivas'ta 2 tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 ölü, 5 yaralı