  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'

“Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu” Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı

Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e hoş görünme çabası! İkinci tuvalet terliği vakası

Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimseden korkmadan hakkı savunacağız

Avrupalı ırkçılığı yine akladı: “Türklerle savaş” pankartını görmezden gelen UEFA, Fenerbahçe’ye ağır ceza yağdırdı

Transfer korkusu CHP’ye kanun teklifi hazırlattı: Partisinden istifa edenin belediye başkanlığı düşsün!

Skandal karikatürün hesabı soruluyor! Lemancılar mahkemede kıvırdı

Türkiye'den Gazze'ye 102 bin 590 ton insani yardım

Fatih’teki “midye felaketi”nde yeni gelişme
Aktüel Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!
Aktüel

Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!

Silivri Marmara Cezaevi'nde, tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı ve Zeydan Karalar'ı, Müjdat Gezen Ali Mahir Başarır ile birlikte ziyaret etti! Dindar insanlara hakaretleriyle tanınan sözde oyuncu Müjdat Gezen'den yine çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile birlikte Silivri Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti.

Katıldığı canlı yayınlarda ‘Pezevenk’ hakaretleri yapıp, sonrasında bu kelimenin "yol gösteren" anlamına geldiğini söyleyerek insanların aklıyla dalga geçen sözde oyuncu Müjdat Gezen şunları ifade etti:

"İKİ KERE YAŞAMIŞ BİR ADAM OLARAK ÜZGÜNÜM"

Ziyaret sonrası açıklamalar

"3-4 ay evvel ben Adalet Bakanlığı'na dilekçe yazdım, sonra bir daha yazdım bir türlü izin almayı başaramadım. Sonra bir gün biri başardı. Ali Mahir Başarır, başardı. Okula gelmişti. Dedim ki Mahir bir tek sıkıntım var gidemiyorum Ekrem başkanı, Zeydan'ı, Hasan başkanı, Fatih'i ziyaret etmek istiyorum 'Ben halledebilirim sanırım' dedi. 2 saat sonra bana telefon etti 'İzin çıktı abi' diye... Beraber geldik hepsini ziyaret ettik. İçim buruk olduğu için tam konuşamıyorum. Bu işin ne olduğunu iki kere yaşamış bir adam olarak üzgünüm ama ona minnet borçluyum beni sevdiklerime kavuşturdu en azından. Henüz iddianameleri hazırlanmayan arkadaşlarımız var."

Hakimlere parmak sallaması ile meşhur Mahir Başarır'ın izni nasıl aldığı merak edilirken, şu sözleri dikkat çekti:

"Bugün Müjdat abi ile ziyaret ettik. Müjdat abinin dediği gibi olağanüstü dönemlerde, darbe dönemlerinde iki kez Bayrampaşa ve Selimiye Cezaevi’nde bulunmuş bir abimiz sanatçımız aydınımız. O da gördü çok üzüldü üzülmemek mümkün değil bazen soruyorlar 'niye bu kadar geriliyorsunuz' nasıl gerilmeyelim suçsuz günahsız yoldaşlarımız burada Cumhurbaşkanı adayımız burada. Beyoğlu unutulmuş iddianamesi yok, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece belediye başkanımız iddianameler yok ve bekliyorlar burada. Çok zor mu bir adli kontroller bu insanları bırakmak. Evet zulüm dönemindeyiz zor dönemdeyiz. Ben Müjdat Abiye çok teşekkür ediyorum buradaki tutsaklarımıza moral verdi, bizlere moral verdi. Mücadeleyi hep beraber vereceğiz. İyi ki varsın Müjdat Abi." (Halktv)

Transfer korkusu CHP’ye kanun teklifi hazırlattı: Partisinden istifa edenin belediye başkanlığı düşsün!
Transfer korkusu CHP’ye kanun teklifi hazırlattı: Partisinden istifa edenin belediye başkanlığı düşsün!

Gündem

Transfer korkusu CHP’ye kanun teklifi hazırlattı: Partisinden istifa edenin belediye başkanlığı düşsün!

TÜİK’E Avrupa’da ödül üstüne ödül: CHP’lilerin itibarsızlaştırma algısı ellerinde patladı
TÜİK’E Avrupa’da ödül üstüne ödül: CHP’lilerin itibarsızlaştırma algısı ellerinde patladı

Ekonomi

TÜİK’E Avrupa’da ödül üstüne ödül: CHP’lilerin itibarsızlaştırma algısı ellerinde patladı

Yarkadaş, CHP’lilerin "delil yok" eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti
Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti

Gündem

Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu
Ekonomi

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Türkiye ile Rusya arasındaki feribot seferleri Moskovalı yetkililerin oyunbozan tavrı nedeniyle askıya alındı. Türk gemisini Soçi'ye almayan..
'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'
Aktüel

'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'

Kadir Bekil Mirat Haber'de yazdı: İslâm'ın temel hedefi, bireyin ve toplumun dünya-ahiret saadetini temin etmektir. Bu çerçevede kumar, içki..
CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu
Gündem

CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu

CHP belediyelerinde skandalların biri bitiyor diğeri başlıyor. Marmaris’in önceki dönem başkanı olan Mehmet Oktay, mevcut belediye başkanı A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23