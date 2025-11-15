CHP temiz siyasete İstanbul il başkanlığından başladı! Viladasını alan geldi… Bilindiği gibi partinin içine etmişlerdi

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında yaşanan talihsiz bir olayın ardından, İl Başkanı Gürsel Tekin öncülüğünde partililer anlamlı bir temizlik eylemi başlattı. Tekin, bu eylemi "baba ocağı" olarak nitelendirdiği parti binasından, kirli siyaseti temizlemeye uzanacak bir başlangıç olarak duyurdu.

Partinin içine etmişlerdi

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz iki kişi gece saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girerek içine dışkı bırakmışlardı. Bu olayın bir provokasyon amaçlı olduğu düşünülürken, parti yönetimi ve gönüllüleri hızla duruma müdahale etti.

 

Gönüllülerden "Vileda"lı Karşılık

Yaşanan olayın ardından, CHP'li gönüllüler ve partililer tepkiyi temizlikle göstermeyi seçti. Ellerine temizlik malzemelerini alan partililer, genel temizlik çalışması başlattı.

Partililerin kendi elleriyle binayı temizlemesi, hem fiziki bir temizliği hem de siyasi bir mesajı beraberinde getirdi.

Gürsel Tekin: "Sıra, Kirlenen Türk Siyasetini Temizlemeye Gelecek"

Temizlik kampanyasına öncülük eden İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, eylem sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, temizlik hareketini parti binasının ötesine taşıyarak Türk siyasetine yönelik bir manifesto niteliğinde konuştu:

"Partili yoldaşlarımız, ellerine temizlik malzemelerini (vileda) alarak 'baba ocağı' dediğimiz bu yuvada temizlik yaptılar ve temiz siyaseti il başkanlığımızda başlattık."

Bu olayın sadece bina temizliğiyle sınırlı kalmayacağını belirten Tekin, hedeflerinin kirlenen siyaset kurumunu arındırmak olduğunu vurguladı: 

"İnşallah sıra, kirlenen Türk siyasetini temizlemeye gelecek. Hep birlikte, hep beraber 'temiz ellerle' Türk siyasetini arındıracağız."

Gürsel Tekin'in bu sözleri, CHP'nin yerel seçimler ve genel siyaset sahnesindeki duruşunu, "dürüstlük" ve "temizlik" temaları üzerinden güçlendireceği şeklinde yorumlandı.

