Sel bastı, müşteri taştı: Restoran ziyaretçi akınına uğradı

Sellerle birlikte nehir taşkınları Tayland’ın birçok bölgesini vururken, ülkenin orta bölgesindeki bir restoran sular altında kalmasına rağmen sosyal medyada popüler oldu. Müşteriler diz boyu sel sularında oturup etraflarında yüzen balıklarla yemek yeme deneyimi yaşamak için mekana akın ediyor.

Yakındaki nehrin 11 gün önce taşmasının ardından su altında kalan nehir kıyısındaki restoran, sosyal medyada viral oldu. Kahverengi sularda poz vermek ya da balıklara yem atarak onların yemek telaşını görüntülemek isteyenler restoranı dolduruyor.

Bangkok’a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Nakhon Pathom eyaletinde bulunan Pa Jit restoranında aileler öğle yemeklerini yerken, küçük çocuklar dizlerine kadar yükselen suda çırpınan balıkları hayranlıkla izledi. Su geçirmez kıyafetli garsonlar ise dikkatle balık çorbası ve tavuklu noodle kaselerini masalara taşımaya çalıştı.

Restoranın sahibi Pornkamol Prangprempree, Pa Jit’in 30 yılı aşkın süredir nehir kenarında hizmet verdiğini söyledi. Dört yıl önce restoran ilk kez su bastığında büyük üzüntü yaşadığını anlatan Prangprempree, “Kesinlikle müşterimiz olmaz diye düşündüm,” dedi ve şöyle devam etti: “Ama sonra bir müşteri internette balıkları gösteren bir paylaşım yaptı. Ardından insanlar akın akın buraya gelmeye başladı.”

Selin işlerini artırdığını söyleyen restoran sahibi, günlük karının 10 bin bahttan (309 dolar) 20 bin bahta (618 dolar) çıktığını belirtti.

Pa Jit’i sel sularının birkaç hafta daha etkilemesi bekleniyor; çünkü gelgitler ve muson mevsiminin son etkileri su seviyelerini yüksek tutuyor.

Ancak Pa Jit için ilginç bir fırsata dönüşen taşkınlar, Tayland’ın birçok bölgesinde ise yıkıma yol açtı. Afet Önleme ve Müdahale Departmanı’nın verilerine göre, Temmuz ayı sonundan bu yana sellerde 12 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu. Cuma günü yapılan açıklamada, 13 eyalette 480 binden fazla kişinin sellerden etkilendiği duyuruldu.