Gündem Muhalif Gazeteci Bahar Feyzan'dan dikkat çeken Murat Kurum çıkışı "En Başarılı Bakanlardan Biri"
Gündem

Muhalif Gazeteci Bahar Feyzan'dan dikkat çeken Murat Kurum çıkışı "En Başarılı Bakanlardan Biri"

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Muhalif kimliğiyle bilinen gazeteci Bahar Feyzan, YouTube kanalında canlı yayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin başarısını değerlendirirken, Bakan Murat Kurum hakkında dikkat çekici övgü dolu ifadeler kullandı. Feyzan, projenin gördüğü büyük ilginin arkasındaki güven unsuruna dikkat çekti.

"İlk Günde 1 Milyona Yakın Başvuru Oldu"

Feyzan, projenin vatandaş nezdinde yarattığı büyük talebe vurgu yaparak, başvuruların ulaştığı sayıyı aktardı:

 

"500 Bin Konut Projesi'ne ilk günde 1 milyona yakın başvuru oldu. İkinci, üçüncü gün de aynı şey tekrarlanıyor. Konutlara olan teveccüh, yani rağbet, çok önemli bir noktada. Bu konutlara talep olması, aynı zamanda güven sağlayarak ilerleyebildiği gerçeğini gösteriyor."

Murat Kurum İçin "Hakkını Yemeyelim" Vurgusu

Projeyi yürüten Bakan Murat Kurum'u değerlendiren Feyzan, siyasi kimliğin ötesinde bir başarı teslim ettiğini şu sözlerle ifade etti:

 

"Murat Kurum'u sadece iktidar partisine mensup bir bakan olarak değerlendirmemek lazım. Benim o konuda bir lafım var; 'Öv de öldür, hakkını yeme' diye. Hani bu hikayenin çıkardığı en başarılı bakanlardan biridir."

Feyzan'ın, siyasi pozisyonuna rağmen büyük bir devlet projesinin yönetimindeki başarıyı ve kamuoyunda yarattığı güveni teslim etmesi, muhalefet camiasından gelen nadir takdir ifadelerinden biri olarak yorumlandı.

