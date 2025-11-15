Örgüt karargâhında kameralar tek tek söküldü! Kamera korkusunun ecele faydası yok

Buğra Kardan İstanbul

Büyük bavullarda gittiği Le Meridien Otel’de kameraları bantlarla ve mendillerle karartmaya kalkan, sağır odalarda esrarengiz toplantılara imza atan suç örgütü lideri eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun günahlarını gizlemek için skandal bir adım daha attığı belgelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan, 3 bin 900 sayfaya ve 143 eyleme yer verilen iddianameyle İmamoğlu’nun kullandığı konuta ait video kayıtlarını bir bir imha ettirdiği tescillendi. İddianamede İmamoğlu’nun ailesiyle ikamet ettiği, örgüt karargâhı olarak kullandığı Rumelihisarı’ndaki konutta bulunan kamera kayıt cihazlarını tek tek söktürttüğüne ve kullanılamaz hâle getirttiğine işaret edildi. HIKVISION markalı, F76826476 seri numaralı kamera kayıt cihazının çalışmadığının ve HIKVISION markalı, F03596455 seri numaralı ürünün güç ünitesinin sökük olduğunun saptandığı bildirildi. “Her iki DVR cihazı içinde herhangi bir depolama biriminin olmadığı görülmüştür” dendi.

ZAMANLAMA MANİDAR

Zamanlama ise manidar bulundu. İddianamede İmamoğlu’nun gözaltına alındığı tarih olan 19 Mart 2025’ten önceki 15 günü ve sonraki 3 günü kapsayan görüntülerin alınmasına yönelik talimat verildiği kaydedildi. Davut Bildik’in suç delillerinin gizlenmesi maksadıyla kamera kayıt cihazlarını söktüğü anımsatıldı ve şu cümleler kullanıldı:

“Şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü şüpheli Mustafa Akın, örgüt elebaşının operasyon öncesi gerçekleştirdiği görüşmeleri ve suç delillerini gizlemek maksadıyla 21 Mart’ta şüpheli Davut Bildik’e ikametteki kamera kayıt cihazlarının sökülüp yok edilmesi talimatını vermiştir. Şüpheli Davut Bildik’in örgütten aldığı talimatı yerine getirmek için elebaşının kalmış olduğu evin güvenlik kamera kayıtlarını sökerek yok edilmesi amacıyla şüpheli Ümit Çakır’a ilettiği, Çakır’ın ise bu cihazları şüpheli Murat Demir’e verdiği tespit edilmiştir. Şüpheli Murat Demir’in ise delilleri yok etmek maksadıyla ele geçirilen kayıt cihazlarını kullanılamaz hâle getirdiği anlaşılmıştır.”

“KİM YA DA KİMLERİ KORUMAK AMAÇLANDI”

Akit’e konuşan Avukat Hadi Dündar, şunları belirtti: “Para kuleleri ve Le Meridien Otel’e taşınan bavullar açığa çıkınca İmamoğlu, büyük sıkıntıya girdi. Bu anlayışla 19 Mart operasyonunun hemen ardından Rumelihisarı’ndaki konuta ait kamera cihazları tahrip ettirildi. Konutta yapılan toplantılara gelen gidenleri saklamak için böyle bir hamlede bulunuldu. Belli ki Adem Soytekin’in, Ertan Yıldız’ın kaç defa İmamoğlu’yla kaç defa görüştüğünün bilinmemesi adına cihazlar söktürüldü. Belli ki İmamoğlu’yla bir araya gelen milletvekillerini, bürokratları gizlemek için görüntüler yok edildi. Kuşkusuz, burada amaçlanan suçları örtmekti. Ancak panikle, korkuyla kameraların yok edilmesi öyle ya da böyle iddianameye girdi. İmamoğlu ve arkadaşlarının delilleri karartma teşebbüsleri ifşa oldu. İmamoğlu’na ‘Madem suçun yok kameraları neden kırdırdın, madem sakıncalı biri ya da bir grupla buluşmadın görüntüleri niye tahrip ettirdin’ sorusunu sormak şart oldu. İlaveten ortada İmamoğlu’nun kullandığı konuta yakın İBB kameralarının kırılması vakası var. Mustafa Akın’ın talimatıyla İBB kameraları kırılıyor ki burada temel gaye delil karartma. Ama Akın, delil kararttığı gibi kamu malına zarar veriyor. Hatalı iki faaliyet yürütüyor. En nihayetinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazdığı iddianamede 143 eylem var. İhbarlar ifadeler, itiraflar aşikâr. Rüşveti veren ‘Verdim’, alan ‘Aldım’ diyor. İnkâr edilen bir iddia yok. Bulgular, belgeler de bunu teyit ediyor. Skandallara perde çekmenin mümkün olmadığı da kati.”

“TALİMAT VEREN DE YARDIM EDEN DE SUÇLU”

Avukat Nuray Baynazoğlu da şunları söyledi: “Cezai anlamda delil karartanın, buna yardım ve yataklık edenin sorumluluğu olur. Hâl böyle olup kamera kayıt cihazlarının söktürülmesi, imha ettirilmesi emarelerin silinmesi olarak yorumlanır. Emarelerin silinmesi Türk Ceza Kanunu’na göre suçtur. Bu aşamada talimat veren gibi talimata uyan da yargılanmaktan kaçamaz. Karşımızda suçu ya da skandalı saklamaya dönük eylem var. Muhakkak ki İmamoğlu’nun kullandığı konuta girip çıkanların ya da getirilip götürülenlerin belirlenmemesi için böyle bir cihete gidilmiş. Şüphesiz, birilerini koruma ya da bir faaliyeti örtme gayesi güdülüyor.”

