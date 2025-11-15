Koyunların garip davranışı şehidi haber verdi! 90 yıllık mezarın sırrı ortaya çıktı: O alanı kazınca...

1984 yılında bugün Ardahan'a bağlı olan Göle ilçesinde topçu asteğmeni olarak görev yapan Ömer Asteğmen, o yıllarda yaşanan ve hafızalara kazınan olayı anlattı.

Köylüler, Karıncadüzü adlı bölgede hayvanlarını otlatırken sürülerin belirli bir noktaya geldiklerinde ikiye ayrıldığını, hiçbir hayvanın o alana basmadığını söyleyerek durumu alay komutanına dilekçe ile bildirdi.

Köylüler, bu tür davranışların geçmişte şehitlerin bulunduğu topraklarda görüldüğünü büyüklerinden öğrendiklerini aktarınca alay komutanı bölgede kazı yapılması için emir verdi. Yapılan kazıda, yaklaşık 90 yıl önce şehit düştüğü belirlenen bir yüzbaşının naaşı bulundu.

RÜTBELERİYLE, SİLAHIYLA KALMIŞTI

Ömer Asteğmen, naaşın neredeyse hiç çürümemiş olduğunu, rütbelerinin ve silahının dahi üzerinde bulunduğunu ifade etti. Silahın şehidin eliyle bütünleşmiş halde olduğu ve çıkarılmasının oldukça güç olduğu da aktarıldı.

ANIT MEZAR YAPILDI

Bulunan şehit yüzbaşı için bölgede bir anıt mezar yapıldı. Olayın en dikkat çekici yanı ise kazıya neden olan işaretin hayvanların sezgisel davranışları olmasıydı. Ömer Asteğmen, "Bir şehit cenazesi olduğunu koyunlar haber verdiler" sözleriyle hafızalara kazınan olayı özetledi.