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Gündem Yola çıkacaklar dikkat! Kar, etkisini artırarak devam ediyor
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! Kar, etkisini artırarak devam ediyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde Kar, etkisini artırarak devam ediyor. Öte yandan Düzce ve Bolu kent merkezlerinde de kar etkisini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 14:13:00 -
Yola çıkacaklar dikkat! Kar, etkisini artırarak devam ediyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde Kar, etkisini artırarak devam ediyor.

Bölgede dünden bu yana süren yağış, Elmalık, Bolu Dağı, Seymenler, Abant Kavşağı, Karanlıkdere, Sarıçökek, Bıçkıyanı ile Anadolu Otoyolu'nun Elmalık, 1, 2 ve 3. viyadükler kesiminde etkisini artırdı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede trafikte aksama yaşanmıyor.

Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, trafik polis de sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Düzce ve Bolu kent merkezlerinde de kar etkisini sürdürüyor.

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