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Gündem Destici’den Kur’an-ı Kerim ile alay eden soytarıya: Selman Ruşti mi olmak istiyorsun? O zaman belanı bulursun!
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Destici’den Kur’an-ı Kerim ile alay eden soytarıya: Selman Ruşti mi olmak istiyorsun? O zaman belanı bulursun!

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Destici’den Kur’an-ı Kerim ile alay eden soytarıya: Selman Ruşti mi olmak istiyorsun? O zaman belanı bulursun!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Alperen Ocakları'nın yeni hizmet binasının açılışında konuştu. Muhsin Yazıcıoğlu’nun dosyasının Maraş’tan Ankara’ya geldiğini hatırlatan Destici “Birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde yeni soruşturma sürecinin sonuçları Türk toplumu ile paylaşılacaktır" dedi. Destici konuşmasında Kur’an-ı Kerim ile alay eden komedyen bozuntusu Deniz Göktaş’ı sert sözlerle eleştirirken LGBT’li sapkınları taşıyan geminin İstanbul’a yanaşmasına izin vermeyen İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisine de teşekkür etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas’ta Alperen Ocakları'nın yeni hizmet binasının açılışında konuştu. Destici, Kahramanmaraş’tan Ankara’ya taşınan Muhsin Yazıcıoğlu davasına değinerek, "Büyük Birlik Partisi 33 yıldır var. Çünkü Büyük Birlik Partisi’nin idealleri var, fikri var, ülküsü var. O ülkünün adı da; Türk İslam ülküsüdür. Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadet süreciyle ilgili de başından itibaren hiçbir süreci aksatmadan takipçisi olduk. Bizim de talep ve gayretlerimizle dosya Maraş’tan Ankara’ya geldi. Sıkı bir çalışma var. Bu sefer çok fazla beklemeyeceğiz. Birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde yeni soruşturma sürecinin sonuçları Türk toplumu ile paylaşılacaktır. Ya da toplum görecektir. Başından itibaren ‘bu şüpheler ortada durduğu sürece biz buna kaza demeyeceğiz’ dedik. İnşallah tüm şüpheler giderilir, aydınlatılır, kusur ve kastı olanlar hukuk önünde her türlü hesabı verene kadar da mücadelemiz devam edecektir" dedi.

SEN SELMAN RÜŞTİ Mİ OLMAK İSTİYORSUN

Destici, geçtiğimiz günlerde Deniz Göktaş isimli komedyenin gösterisinde Kur'an-ı Kerim üzerinden sözde mizah yapmasını sert bir dille eleştirerek, "Biz inançlı bir toplumuz. Bizim değerlerimiz her şeyin üzerindedir. Hatta bu toplumda 5 vakit namazını kılmayan, orucunu aksatarak tutan birisinin yanında bile siz Cenab-ı Hakk'a, onun sevgili peygamberine, Kur'an-ı Kerim'e laf söylerseniz sizi boğar. Türkiye’de yeni bir akım başladı. Siyasi eleştiri yapabilirsiniz, siyasi mizah yapabilirsiniz. Bizleri eleştirebilir, bizim de mizahımızı yapabilirsiniz. Ama sen benim inancımla, Allah’ımla, kutsal kitabımla, peygamberimle ilgili mizah yapamazsın. Onu eğlence haline getiremezsin, onu hafife alamazsın, onunla alay edemezsin, sen kimsin. Bu ülkenin yüzde 99’u Müslüman. Saygılı olacaksın. Sen Selman Ruşti mi olmak istiyorsun. O zaman belanı bulursun. Bu millet ve Büyük Birlik Partililer var olduğu sürece ne Cenab-ı Hakk'a, ne Peygamber Efendimize ne de kitabımıza el uzatamazsınız, onu alay konusu yaparak stand-upunuzun bir parçası yapamazsınız. O şahsı ve ona yol verenleri uyarıyoruz. Kimse Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya yeltenmesin, haddini bildiririz" şeklinde konuştu.

SAPKIN GEMİYİ İSTANBUL’A SOKMAYANLARA TEŞEKKÜR

Destici, LGBT’lileri taşıyan geminin İstanbul’a yanaşmasına izin vermeyen İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisine teşekkür ederek, "LGBT sapkınlıklarını normalmiş gibi gösteren bir kesim de var. İçinde binlerce LGBT’nin olduğu bir gemi Türkiye’de de demirlemek istiyor, İstanbul’a. Yani binlerce gay inecek, İstanbul’da gezecek. İçişleri bakanımız, valiliğimiz buna müsaade etmedi. Kendilerini tebrik ediyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu bir yasak değildir. Bazı çevreler bunu ‘yasak’ olarak buyuruyor. Bu bir yasak değildir. Bu tam tersine Türk-İslam değerlerine ve Müslüman Trük toplumuna sahip çıkmadır. İstiyorlar ki biz ülkeyi açalım, çocuklarımızı, gençlerimizi onlara verelim, bu ülkeden İslam’ı da, Türlüğü de silsinler, kukla bir topluluk oluştursunlar. Bu bizim felaketimiz olur. Bizim en büyük zeminliğimiz inancımızdır.

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Yorumlar

Ahmet

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları çok güzel. Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadet sürecine ilişkin dosyanın Ankara'ya getirilmesi ve kısa sürede sonuçlanması için yoğun çaba göstermeleri takdire şayan. Öte yandan, Deniz Göktaş gibi Kur'an-ı Kerim'i hedef alanların haddini bildirmeleri çok önemli. Bu ülkede yüzde 99 Müslüman olduğu için kutsal değerlerimize karşı saldırılar kabul edilemez. Destici'nin LGBT sapkınlıklarını taşıyan geminin İstanbul'a yanaşmasına izin vermeyen İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi'ne de teşekkür etmesi çok güzel bir örnek. Bizim değerlerimizi savunmak için hepimiz mücadeleye devam etmeliyiz.
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