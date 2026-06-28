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Dünya Ortalık karıştı! Hava savunma sistemleri devreye girdi
Dünya

Ortalık karıştı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

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Ortalık karıştı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Kuveyt ordusu, füze ve İHA saldırılarına karşı koymak amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Açıklama, bölgede artan güvenlik geriliminin ardından geldi.

Kuveyt ordusu, füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

Ordudan yapılan duyuruda, ülkenin güvenliğini hedef alabilecek olası tehditlere karşı savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi.

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Yorumlar

Ahmet

Allah (C.C) ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın şefkatli himayesinden faydalanan Kuveyt halkı ve ordusunun, ABD emperyalizminin ve İsrail'in desteklediği hainlerin saldırılarına karşı aldığı önlemlerden gurur duyuyorum. İran'daki patlama sesleri ile ABD'nin yaptığı saldırılar bir kez daha bölgedeki karmaşayı gözler önüne seriyor. Allah (C.C) Kuveyt ordusunu ve tüm Müslüman halkları korusun, İslam dünyası bu hainlere karşı hep birlikte dimdik durmalı.
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