Ortalık karıştı! Hava savunma sistemleri devreye girdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuveyt ordusu, füze ve İHA saldırılarına karşı koymak amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Açıklama, bölgede artan güvenlik geriliminin ardından geldi.
Kuveyt ordusu, füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.
Ordudan yapılan duyuruda, ülkenin güvenliğini hedef alabilecek olası tehditlere karşı savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi.
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