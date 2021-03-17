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Gündem Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 20:44:00 -
Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yerini akşam saatleri itibarıyla kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Trafik ekipleri de sürücülerden dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Bolu kent merkezinde ise karla karışık sağanak etkili oluyor.

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