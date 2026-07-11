Her seferinde aynı tantana

Şaibeli 38’inci kurultayla CHP yönetimini ele geçiren “Değişimci” kanat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından beri hep aynı teraneyi tekrarlayarak, operasyonların ve yargılamaların siyasi olduğunu ileri sürüyor.

GAMZE ŞENGEL TAŞCIER DE AYNI SİYASİ TERANEYİ TEKRARLADI!

Bunlardan biri olan CHP’nin Özel’ci isimlerinden Gamze Şengel Taşcıer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; “Çankaya Belediyemize yönelik operasyon ve Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner ile çalışma arkadaşları hakkında verilen gözaltı kararı, yargının nasıl bir siyasi aparat hâline getirildiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bugün yaşananlar, yargı bağımsızlığına ilişkin kaygılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. İktidar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bileğini savcılık operasyonlarıyla bükmeye çalışıyor. Seçimle alamadıkları belediyeleri yargı eliyle tartışmalı hâle getiriyorlar. Vazgeçemediler halkın iradesiyle kavga etmekten. Buradan açıkça söylüyoruz: Sandıkta alamadığınızı yargıyla alamazsınız. Halkın iradesini gözaltına alamazsınız” diye yazdı.