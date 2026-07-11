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Gündem Haçlı efendilerinden Türk yargısına saldırı
Gündem

Haçlı efendilerinden Türk yargısına saldırı

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Haçlı efendilerinden Türk yargısına saldırı

Şaibelere bulaşan Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen dahil pek çok Batılı siyasetçinin yargılanıp siyaset sahnesinden çekildiğini de unutan Haçlılar, İmamoğlu’nun imdadına koştu.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

“Yargılanmıyorum, yargılıyorum” diyerek davayı sabote etmeye çalışan İmamoğlu’na ailesi ve yakın çevresi yolsuzluktan soruşturulan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in lideri olduğu Sosyalist Enternasyonal’in “Delil yok, ağır hak ihlali var” tantanası kopararak kol kanat gerdi. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’un diline sarılarak yalan yanlış söylemlerde bulunan bu yapılanmaya tepki yağdı.

 

TÜRKİYE MUZ CUMHURİYETİ DEĞİL

Akit’e konuşan Demokratlar Platformu Genel Sekreteri Avukat Yurdal Kılıçer, şunları söyledi: “Avrupa kendisini hâlen Türkiye’ye ayar veya talimat veren sanıyor. Türkiye’yi eski Türkiye sanıyor. Efendi-köle münasebetinin bittiğini anlamıyor. Yargımızı yıpratmaya kalkıyor ama kendi kara lekelerine bakmıyor. Filistinli kanı akıtmaya doymayan Netanyahu’ya iki kelime etmeli. Sosyalistler İmamoğlu davasını bile bize karşı kullanıyorlar. Yanlış algı peşindeler.” Avukat Nuray Baynazoğlu da şunları dile getirdi: “Avrupalılar dönüp kendilerine baksınlar. Sarkozy ve Le Pen gibi isimleri yargılamıyorlar mı? Sanchez’in eşi hakkında yurt dışına çıkış yasağı çıkarıldı. O nedenle NATO toplantılarına katılamadı. Avrupalılar, bunlarla ilgilensinler. Gazzelilerle ilgili duyarlılık ortaya koyanlara mobbing uygulandığı için rapor kaleme almıyoruz. AP’nin bizim yargımızı kötülemeye dönük rapor hazırlamasını ise kınıyoruz. Avrupalıların görüşleri raporları artık kıymetsiz.”

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