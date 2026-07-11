Arsızların yolsuzların partisi yolda

Kurultay oyunuyla CHP Genel Başkanlığını ele geçiren Özgür Özel ve ekibinin mahkeme kararı sonrasında koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu’na kaptırmasıyla başlayan iç savaş ve çift başlılık CHP’yi bölünmenin eşiğine getirdi. Parti içerisinde çift başlılığa ve disiplinsiz davranışlara engel olmak üzere harekete geçen Kılıçdaroğlu yönetimi, 43 il başkanını görevden aldı. 14’ü ise disipline sevk edildi. Özgür Özel’in parti tüzüğüne aykırı şekilde son grup toplantısını Ankara’dan kaçırarak Eskişehir’de yapması ise bardağı taşıran damla oldu. Dün de görevden alınmalar sürerken, artık partide barınamayacaklarını anlayan Özel ekibi ise yeni parti için çalışmaları hızlandırdı. Fondaş Cumhuriyet Gazetesi, “CHP rehin, yeni parti şart” manşetini atarak Özel kanadının kurultay ümidinin tükenmesiyle birlikte 21 Temmuz’da 100 milletvekiliyle yeni partiyi kuracakları mesajını verdi. Bir diğer fondaş Sözcü de “Butlan görevde, karar sümende” başlıklı haberinde, Özel’cilerin yeni partiye yöneleceği algısını işledi.

YENİ PARTİDE DE KAVGA OLUR

CHP’deki kavgayı Akit’e yorumlayan eski Bakanlardan Mehmet Sevigen, şunları söyledi: “Yaşananlara bakıldığında aslında CHP bölünmüyor, arınıyor. Bunun için üzülmeye dövünmeye gerek yok. Bana göre parti için daha hayırlı olacaktır. Daha önce 4-5 tane parti kuruldu CHP’den ayrılanlar tarafından. Mustafa Sarıgül, Emine Ülker Tarhan, Muharrem İnce ve diğerleri. Hiçbiri başarılı olamadı. Bunların da çok başarılı olma şansı yok. Bu arkadaşlar parti kurmanın, ayrılmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Böyle kendilerine macera gibi görüyorlar. Yarın kurucular kurulu belli olsun birbirine girecekler. O parti daha kurulmadan ikiye bölünecek. Yani en büyük parçalanma ana gövdeden ayrılan yapıda olacak. Çünkü şimdi orada 50 tane milletvekili, herkes kurucu olmak istiyor. Olmadıkları zaman tutuklanacaklar. Haklarında o kadar soruşturma var ki... Ancak parti kurarlarsa sığınacakları bir çatı olacak. Bu da olmayacağına göre, CHP’den kopanlar kendi aralarında parçalanacaklar.

YOK OLUP GİDECEKLER

Bana göre siyaset sahnesinden yok olup gidecekler. 100 vekili götürürüz diyorlar ama ancak 45-50 tane vekil ancak gider onlarla. Gidenler de artık yüz göz olmuşlar, ağır laflar ettiler. Bu saatten sonra onların da dönüşü olmaz. Diğerleri de o macerayı göze almaz zaten. Belediye başkanlarının yüzde 90’ı bu tarafta. Diğer milletvekilleri CHP’de mücadele edecekler. Etmeleri de gerekir. Çünkü ana gövde burası. Bu gibi sebeplerle Özgür Özel’in kuracağı partide sağlıklı bir yapı görünmüyor. Yaşayıp göreceğiz zaten. Çok kısa sürede belli olur. Ondan sonra CHP kurultay yapacak, arınacak, yenilenecek. O bakımdan bu arkadaşların eğer parti kuracaklarsa bir an önce gitmesinde fayda var. Boylarının ölçüsünü görsünler. Yeni parti kurup başarılı olmak kolay değil. Ama madem bir denemek istiyorlar denesinler de görelim”

ŞU AN ARINMA YAŞANIYOR

Gazeteci Yazar Cengiz Alçayır da şu görüşleri dile getirdi: “CHP’deki fotoğraf bir bölünme, parçalanmadan ziyade gerçekten de bir arınma. Kemal Kılıçdaroğlu bunu kabul etmeseydi bir kayyum atanacaktı. Devlet yine temizleyecekti. Ama Özgür Özel’in o kirli çarktan beslenip, ana merkezi olan Ekrem İmamoğlu’nu kurtarmak için önüne yatması Türk siyaseti açısından asıl vehametti. Bu kirliler temiz alanda kalamayacaklarını anladıkları için kendileri bir parti kurup o parti altında sözde kendilerini temize çıkarmaya çalışacaklar. CHP’de barınamayacaklarını anladılar. Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırılar, hakaretler ya da onu itibarsızlaştırmaya yönelik hamleler siyasette çok karşılık bulacak bir şey değil. CHP bir ideoloji partisi. Bir siyasi partiyi parayla dizayn etmek sürdürülebilir bir şey değil. Yani iradesini bugün belli bir fiyata satanlar yarın öbür gün ucuza gittiklerini düşünüp fiyatlarını artıracaklar.

KİM YOLSUZA ARSIZA GİDER

Özgür Özel’in kuracağı belirtilen yeni partide de öyle alttan gelen bir dalga falan da yok. Başarılı da olamazlar zaten. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu denilen bir kirliliğin içerisinde yer alan insanların temiz insanları peşlerinden sürüklemesi öyle kolay değil. Kirliliği savunan kirliliğin peşinden gider. Rüşveti ve yolsuzluğu savunan, İmamoğlu’nun sürekli önüne yatan, kefil olmak için kendini parçalayan bir Özgür Özel’in çıkış bulamadığı bir ortamda kurulacak yeni parti. Üçüncü yol değil, üçüncü kurtuluş çıkışı olur o parti. Çünkü CHP bünyesi bu kadar kirliliği kabul etmiyor artık. Özgür Özel’in de grup başkanlığından alınması bekleniyor. Bu da gösteriyor ki CHP’de hiç kimse vazgeçilmez değil. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na da sahip çıkmayarak partiyi kurtarmaya çalışıyor.”