Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yol verme kavgasında kan çıktı

Bursa'da yol verme kavgasında 49 yaşındaki Derya Y. 20 yaşındaki Görkem Bayraktar'ı bıçaklayarak öldürdü.

26 Nisan 2018 Perşembe 10:11
Yol verme kavgasında kan çıktı

Olay 23 Nisanda Çekirge Meydanı'nda yaşandı. 20 yaşındaki Görkem Bayraktar trafikte aracı ile giderken, şüpheli Derya Y. (49) ile yol verme meselesinden tartıştı. Tartışmasonrası iddiaya göre Derya Y, küfrederek meydanda bulunan evine gitti.

Bayraktar, Derya Y.'yi takip etti. Bayraktar kapıyı açan Derya Y. ile kapıda boğuşmaya başladı. Derya D. cebinden çıkardığı bıçakla Bayraktar'ı karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Derya Y'nin Görkem Bayraktar'ı yaralayıp kaçtığı o anlar ise bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralı olan Bayraktar, peşinden koşmaya çalışsa da, aşırı kan kaybettiği için yolun karşısında bulunan büfenin önünde yığılıp kaldı. Büfe çalışanları yaralı halde yerde yatan Bayraktar'ı görünce hemen ambulansı aradı. Büfe çalışanları Bayraktar'a su vererek kanı durdurmak için tampon yaptı.

Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Görkem Bayraktar yoğun bakıma alındı. İki gündür yoğun bakımda olan Bayraktar bu sabah saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. 

Polis ekipleri çevrede yaptığı kısa süreli araştırma sonucu şüpheli Derya Y.'yi, kıskıvrak yakalamayı başardı. Derya Y, ifadesi alındıktan sonra hastaneye götürülerek sağlık kontrollerinden geçti. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Görkem Bayraktar, Demirtaşpaşa Mahallesi'nde bulunan Timurtaşpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip toprağa verildi. Acılı anne ise cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 10:11
  1. Kaza
  2. ölüm
  3. Bursa

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Kadının evini basmış, kadın da kendini korumak için adamı öldürmüş. Suç adamda.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AK Partili isim görevinden istifa etti
  1. AK Partili isim görevinden istifa etti
  2. AK Partili Belediye Başkanı ve vali..
  3. Merkez Bankası piyasaya boyun eğdi
  4. ÖSYM KPSS tarihlerini açıkladı!
  5. Tamir için bırakılmıştı... Bu halde..
  6. Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı
  7. Aziz Yıldırım'a Şenol Güneş tepkisi
  8. Otomobil devinden büyük skandal!
  9. AK Partili isimden Abdullah Gül'e sert..
  10. "Türkiye'ye desteğimizi artıracağız"
  11. İbrahim Tatlıses AK Parti'den aday..
  12. Mağduriyete son! Artık ücret alınmayacak
  13. KPSS'siz öğretmen alımı! İşte şartlar...
  14. Bakandan milli füze müjdesi!..
  15. Türkiye’den ABD'nin skandal raporuna..
  16. Dilipak açık açık söyledi: Saadet'in..
  17. SGK Başkanı istifa etti!
  18. İran'dan İslam ülkelerine "ABD" çağrısı!
  19. Tamirciye bıraktığı arabadan geriye..
  20. 5 ilde kalpazan operasyonu!
O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...
Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...