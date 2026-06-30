Polise selam verdi, ehliyetine 2 yıl el konuldu

İlginç olay gece saatlerinde Burdur - Fethiye Kara yolunda bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Cengiz Y. otomobili ile uygulama yapan polis ekiplerine selam vermek için karşı yönden gelip uygulama noktasının arkasında durdu. Polis ekiplerinin yanına gelen sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri ilk olarak kimliği istedi. Daha sonrasında ise sürücüye alkol testi yapmak isterken sürücü uzun süre kendisinin sadece kolluk kuvvetlerine yardım etmek için geldiğini söyleyerek alkolmetreye üflemeyi reddetti. "Benim nezaketime böyle mi yapıyorsun. Sadece gelip kolay gelsin diyecektim" diyen sürücü, alkollü olduğunu kabul etti, ancak yine alkolmetreyi üflememeye direndi.

YASAL SINIRIN 6 KATI ÇIKTI

Polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü, bir süre sonra alkolmetreye üflerken polis ekipleri tarafından sürücünün 3.28 promil alkollü olduğunu tespit edildi. Yasal sınırın 6 katı üstünde alkollü olan sürücünün alkollü araç kullanmaktan daha önce 2 kez yakalandığı da tespit edildi. Sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.