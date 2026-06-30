Polise selam verdi, ehliyetine 2 yıl el konuldu
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Burdur'da rutin polis uygulaması yapıldığı sırada karşı yönde bulunan bir sürücü yolunu değiştirip uygulama noktasına gelerek polislere selam verdi. Durumundan şüphelenen polisin alkolmetre çıkardığını gören sürücü "Benim nezaketime böyle mi yapıyorsun" dedi. Alkometreyi üfleyen sürücü yasal sınırın 6 katı olan 3.28 promil alkollü çıktı. 50 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
İlginç olay gece saatlerinde Burdur - Fethiye Kara yolunda bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Cengiz Y. otomobili ile uygulama yapan polis ekiplerine selam vermek için karşı yönden gelip uygulama noktasının arkasında durdu. Polis ekiplerinin yanına gelen sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri ilk olarak kimliği istedi. Daha sonrasında ise sürücüye alkol testi yapmak isterken sürücü uzun süre kendisinin sadece kolluk kuvvetlerine yardım etmek için geldiğini söyleyerek alkolmetreye üflemeyi reddetti. "Benim nezaketime böyle mi yapıyorsun. Sadece gelip kolay gelsin diyecektim" diyen sürücü, alkollü olduğunu kabul etti, ancak yine alkolmetreyi üflememeye direndi.
YASAL SINIRIN 6 KATI ÇIKTI
Polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü, bir süre sonra alkolmetreye üflerken polis ekipleri tarafından sürücünün 3.28 promil alkollü olduğunu tespit edildi. Yasal sınırın 6 katı üstünde alkollü olan sürücünün alkollü araç kullanmaktan daha önce 2 kez yakalandığı da tespit edildi. Sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.