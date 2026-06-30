  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Selahattin Demirtaş, Kur’an ile alay eden soytarıya arka çıktı: Duydum ki koltuğuma göz dikmişsin! Katil İsrail kabinesinde büyük çatlak! Siyonist Bakan Katz'dan itiraf gibi Trump açıklaması: "Pişmanım ama ortaklığın kısıtlamaları var!" Gaz sızıntısı patlamaya yol açtı... 3 kişi öldü! Apartman savaş alanına döndü Lav değil çamur püskürttü! O ülkede volkan yeniden faaliyete geçti Katil İsrail'in başı boykotla dertte! Köşeye sıkışan Herzog'dan Avrupa'ya aciz çağrı Fatih'te gençlerden takdir toplayan hareket! Cemaati olmayan camiyi 100 kişiyle doldurdular, imamın sevinçten gözleri doldu Belçikalı Yahudilerden İsrail’e yaptırım çağrısı! Paşinyan’dan İsrail'e 1915 olayları cevabı: Umurumuzda değil! Zorlu Töre’den Kıbrıs'taki 'federasyon kafalara' tepki: 60 yıldır olmazların peşinden koşuyorsunuz! Askeri dengeleri sarsacak bomba gelişme! ABD'den Ankara'yı da kapsayan 500 milyon dolarlık dev askeri ihale!
Gündem Polise selam verdi, ehliyetine 2 yıl el konuldu
Gündem

Polise selam verdi, ehliyetine 2 yıl el konuldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Polise selam verdi, ehliyetine 2 yıl el konuldu

Burdur'da rutin polis uygulaması yapıldığı sırada karşı yönde bulunan bir sürücü yolunu değiştirip uygulama noktasına gelerek polislere selam verdi. Durumundan şüphelenen polisin alkolmetre çıkardığını gören sürücü "Benim nezaketime böyle mi yapıyorsun" dedi. Alkometreyi üfleyen sürücü yasal sınırın 6 katı olan 3.28 promil alkollü çıktı. 50 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

İlginç olay gece saatlerinde Burdur - Fethiye Kara yolunda bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Cengiz Y. otomobili ile uygulama yapan polis ekiplerine selam vermek için karşı yönden gelip uygulama noktasının arkasında durdu. Polis ekiplerinin yanına gelen sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri ilk olarak kimliği istedi. Daha sonrasında ise sürücüye alkol testi yapmak isterken sürücü uzun süre kendisinin sadece kolluk kuvvetlerine yardım etmek için geldiğini söyleyerek alkolmetreye üflemeyi reddetti. "Benim nezaketime böyle mi yapıyorsun. Sadece gelip kolay gelsin diyecektim" diyen sürücü, alkollü olduğunu kabul etti, ancak yine alkolmetreyi üflememeye direndi.

YASAL SINIRIN 6 KATI ÇIKTI

Polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü, bir süre sonra alkolmetreye üflerken polis ekipleri tarafından sürücünün 3.28 promil alkollü olduğunu tespit edildi. Yasal sınırın 6 katı üstünde alkollü olan sürücünün alkollü araç kullanmaktan daha önce 2 kez yakalandığı da tespit edildi. Sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23