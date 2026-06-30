Cennet Cehennem Vadisi’nde anne ayı ve yavrusu böyle görüntülendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hakkari’nin Kırıkdağ bölgesindeki Cennet Cehennem Vadisi’ne giden doğaseverler, anne ayı ile yavrusunu cep telefonuyla böyle görüntüledi.
Hakkari’de anne ayı ve yavrusu, doğaseverlerin kamerasına yansıdı.
Dağ keçileri, keklikler, ayılar ve birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan Cennet Cehennem Vadisi'nde bu kez kayalıklardan inen anne ayı ve yavrusu dikkat çekti. Doğaseverler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, anne ayının yavrusuyla birlikte bir süre kayalıklarda ilerlediği görüldü.
Ayıyı gören doğaseverler, "Gel, gitme" diyerek seslendi. Sesler üzerine kısa bir süre duraklayan anne ayı, daha sonra yavrusuyla birlikte yoluna devam ederek gözden kayboldu.
Bölgenin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne seren görüntüler, doğaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.