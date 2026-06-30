Volkswagen’de tarihi kriz! Dev otomobil markasını sessiz sedasız satışa çıkardılar

Avrupa'nın otomotiv devi Volkswagen, Çinli rakiplerinin baskısı ve elektrikli araç dönüşümünün getirdiği devasa maliyetler altında tarihinin en ağır krizine girdi. Şirketin mali yapısını kurtarmak için 100 bin çalışanı işten çıkarma ve dört fabrikayı kapatma planı gündeme gelirken, Lamborghini ve Ducati gibi ikonik markaların satılması masada. Alman devi için bu yeniden yapılanma süreci, küresel şirketler tarihinde eşine az rastlanan bir tasfiye dalgasına dönüşebilir.