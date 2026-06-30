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Otomotiv
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Volkswagen’de tarihi kriz! Dev otomobil markasını sessiz sedasız satışa çıkardılar

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Volkswagen’de tarihi kriz! Dev otomobil markasını sessiz sedasız satışa çıkardılar

Avrupa'nın otomotiv devi Volkswagen, Çinli rakiplerinin baskısı ve elektrikli araç dönüşümünün getirdiği devasa maliyetler altında tarihinin en ağır krizine girdi. Şirketin mali yapısını kurtarmak için 100 bin çalışanı işten çıkarma ve dört fabrikayı kapatma planı gündeme gelirken, Lamborghini ve Ducati gibi ikonik markaların satılması masada. Alman devi için bu yeniden yapılanma süreci, küresel şirketler tarihinde eşine az rastlanan bir tasfiye dalgasına dönüşebilir.

#1
Foto - Volkswagen’de tarihi kriz! Dev otomobil markasını sessiz sedasız satışa çıkardılar

Avrupa otomotiv sektörünün en büyük üreticilerinden Volkswagen, tarihinin en sert yeniden yapılanma süreçlerinden birine hazırlanıyor. Alman devinin 100 bine kadar çalışanı işten çıkarabileceği ve dört fabrikada üretimi sonlandırabileceği iddiaları, şirketin yalnızca maliyetleri değil, portföyündeki en değerli varlıkları da masaya yatırdığı yorumlarına neden oldu.

#2
Foto - Volkswagen’de tarihi kriz! Dev otomobil markasını sessiz sedasız satışa çıkardılar

Financial Times’ın analizine göre Volkswagen CEO’su Oliver Blume, şirketin yaklaşık 10 milyar euro değer biçilen deniz motorları birimi Everllence’in çoğunluk hissesini satmasının ardından, çok daha büyük bir kriz başlığıyla karşı karşıya kaldı. Everllence satışından elde edilen gelir, şirket için önemli bir nakit kaynağı yaratsa da dev işten çıkarma planının yaratacağı yeniden yapılandırma maliyetleri bu kazanımı gölgeleyebilir.

#3
Foto - Volkswagen’de tarihi kriz! Dev otomobil markasını sessiz sedasız satışa çıkardılar

Volkswagen’in gündemindeki plan, şirketin 625 bin kişilik küresel iş gücünün yaklaşık altıda birine denk gelen 100 bine kadar çalışanın işten çıkarılmasını içeriyor. Planın gelecek ay denetim kuruluna sunulması bekleniyor. Bu ölçekte bir kesinti, yalnızca Volkswagen tarihinin değil, küresel şirketler tarihinde de en büyük işten çıkarma programlarından biri olabilir. Planın, 1990’larda General Motors ve IBM gibi dev şirketlerde görülen büyük tasfiye dalgalarını bile aşabileceği belirtiliyor.

#4
Foto - Volkswagen’de tarihi kriz! Dev otomobil markasını sessiz sedasız satışa çıkardılar

Volkswagen’in Almanya’daki dört fabrikada üretimi durdurma seçeneğini de değerlendirdiği aktarılıyor. Şirket, Çinli üreticilerin Avrupa ve Çin pazarlarında artan rekabeti, ABD tarifeleri, Avrupa’daki zayıf talep ve elektrikli araç dönüşümünün yüksek maliyeti nedeniyle baskı altında. Volkswagen, deniz motorları ve büyük endüstriyel motorlar üreten Everllence’in yüzde 51 hissesini ABD merkezli özel sermaye grubu Bain Capital’e satmak üzere anlaşmaya vardı. Satışın Volkswagen’e borç dahil 7,4 milyar euro gelir sağlaması bekleniyor.

#5
Foto - Volkswagen’de tarihi kriz! Dev otomobil markasını sessiz sedasız satışa çıkardılar

Everllence’e yaklaşık 10 milyar euro değer biçilen satış süreci, özel sermaye fonları arasında yoğun rekabete sahne oldu. Bain Capital, CVC ve EQT gibi güçlü rakipleri geride bırakarak ihaleyi kazandı. Ancak FT’ye konuşan analistlere göre, bu satıştan elde edilen gelir Volkswagen’in elini rahatlatsa da şirketin önündeki yeniden yapılandırma maliyetleri milyarlarca euroyu bulabilir. Bu nedenle yatırımcıların temettü beklentilerinin zayıfladığı, Everllence anlaşmasının yarattığı iyimserliğin ise kısa sürede dağıldığı belirtiliyor.

#6
Foto - Volkswagen’de tarihi kriz! Dev otomobil markasını sessiz sedasız satışa çıkardılar

Everllence satışının ardından Volkswagen’in başka varlıkları da elden çıkarıp çıkarmayacağı tartışılıyor. FT’ye göre danışmanlar ve yatırımcılar, şirketin portföyündeki bazı “en değerli varlıkları” satış ya da halka arz yoluyla değerlendirebileceğini düşünüyor. Bu kapsamda motosiklet markası Ducati’nin satışı, süper spor otomobil markası Lamborghini’nin halka arzı, batarya birimi PowerCo’ya dış yatırımcı alınması, otonom sürüş birimi ADMT’de ortaklık seçenekleri ve ABD merkezli pick-up markası Scout için halka arz ihtimali gündeme gelen başlıklar arasında. Volkswagen daha önce kamyon üreticisi Traton’daki payını azaltmıştı. Şirketin şimdi de çekirdek otomotiv faaliyetleri dışındaki varlıklardan kaynak yaratma arayışına girebileceği belirtiliyor.

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