Paşinyan’dan İsrail'e 1915 olayları cevabı: Umurumuzda değil!

Soykırımcı İsrail hükümeti, tüm dünyanın gözü önünde işlediği soykırım suçlarını bastırmak ve sözde iftiralarla Türkiye'yi diplomatik olarak köşeye sıkıştırmak için 1915 olaylarını oy birliğiyle “soykırım” olarak tanıma kararı aldı.

İftiraya Türkiye sert tepki gösterirken İsrail'in 1915 olayları adımı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a da soruldu. Gazetecilerin İsrail'in kararını nasıl karşıladığını sorduğu Paşinyan, İsrail'e bu adımla ilgili bir yanıt vermeyeceklerini söyledi. Paşinyan, 1915 olaylarının Türkiye’ye karşı diplomatik bir silah haline getirilmesine dahil olmayacaklarını, bunu Ermenistan'ın çıkarlarına uygun bulmadıklarını dile getirdi.