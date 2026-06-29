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Dünya Paşinyan’dan İsrail'e 1915 olayları cevabı: Umurumuzda değil!
Dünya

Paşinyan’dan İsrail'e 1915 olayları cevabı: Umurumuzda değil!

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Paşinyan’dan İsrail'e 1915 olayları cevabı: Umurumuzda değil!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsrail'in 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma kararıyla ilgili sorulan bir soruya, bu adımları Ermenistan'ın çıkarlarına uygun bulmadıklarını ve bu nedenle bu adımlara yönelik bir yanıt verme gerekliliği duymadıklarını söylerken bu konunun Türkiye’ye karşı diplomatik silah olarak kullanılmasına alet olmayacaklarını açıkladı.

Soykırımcı İsrail hükümeti, tüm dünyanın gözü önünde işlediği soykırım suçlarını bastırmak ve sözde iftiralarla Türkiye'yi diplomatik olarak köşeye sıkıştırmak için 1915 olaylarını oy birliğiyle “soykırım” olarak tanıma kararı aldı.

İftiraya Türkiye sert tepki gösterirken İsrail'in 1915 olayları adımı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a da soruldu. Gazetecilerin İsrail'in kararını nasıl karşıladığını sorduğu Paşinyan, İsrail'e bu adımla ilgili bir yanıt vermeyeceklerini söyledi. Paşinyan, 1915 olaylarının Türkiye’ye karşı diplomatik bir silah haline getirilmesine dahil olmayacaklarını, bunu Ermenistan'ın çıkarlarına uygun bulmadıklarını dile getirdi.

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Yorumlar

Ahmet

İsrail, yine dedikodularına ve hain planlarına devam ediyor. 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımaları, yüzlerini aşırı milliyetçilik ve emperyalizm tutkusuyla örten bir iftiradır. Bu alçak kararlarının ardından Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın da İsrail'e cevabı vermesi, bu işin tamamen Ermeni çıkarlarına hizmet ettiğini gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü ve vatan sevgisiyle dolu bir ülkenin bu tür iftiralara aldırmaması gerekir. Kaldığımız yerden devam edeceğiz; Allah bize güç versin!
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