Selahattin Demirtaş, Kur’an ile alay eden soytarıya arka çıktı: Duydum ki koltuğuma göz dikmişsin!

Demirtaş'ın "Az Kaldı Ne demek" başlığıyla yayınladığı mesajında el yazısı mektubunun fotoğrafı da yer aldı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:"Avukatlarım dediler ki "Deniz Göktaş diye genç bir adam var, siyasi mizah yapmak suretiyle çaktırmadan senin koltuğuna göz dikmiş, haberin olsun!" Dedim "şu andaki koltuğuma mı?", "evet" dediler "öyle görünüyor ki bugün yarın tutuklanır." "Hadi inşallah, hayırlısı", dedim. O hapse girerse ben bu defa kesin çıkarım, nitekim hapishaneler aynı anda iki adet böyle mahpusu kaldıramaz. Az kaldı! Böylesi genç yetenekleri teşvik ve tahrik etmek de boynumun borcudur. Bak, güzel kardeşim; kesinlikle doğru yoldasın, aynen devamke.”

SANA DENYO DİYEBİLİR MİYİM?

“Bu arada bana bazen "Selo" diyenler oluyor, ben de sana kısaca "Denyo" diyebilir miyim? Gerçi bu olmadı, senin ismini kısaltmıyoruz. Hatta assalar da, kesseler de olmuyor; Deniz her zaman Deniz olarak kalıyor. Neyse, ben sana mecburen kısaca Deniz diyeceğim. Bak, Deniz kardeş; koltuğuma göz dikmeni takdirle karşıladım hatta tatlı bir telaş, fazlaca umut da var. On yıldır bu günü bekliyorum; Yılmaz, Cem falan benim yerime gelirler diye düşünmüştüm canım kardeşim, hepsi hayal kırıklığına uğrattılar. Fakat sen öyle değilsin, sende o ışık var, başaracaksın illaki. Çaban, mücadelen gayretin mutlaka sonuç verecek, vazgeçme lütfen. Baktın sabahın köründe kapına dayanıyorlar, ki en kötüsü bu şekilde beklemektir, durma sen git. Taksim'e git mesela, avukatlarımın sana ileteceği iki tane sağlam sloganı sol yumruk havada, hançereni yırtarcasına meydanın ortasında haykır, akşamına koltuğum senindir inşallah.

TAM NE SÖYLEMİŞ BİLEMİYORUM

Son olarak yetkililere de seslenmek isterim; bu genç arkadaşımız tam olarak neler söylemiş bilemiyorum ama bırakın da gençler korkmadan, özgürce düşünüp, konuşsun, gülsünler bari. Toplumsal gelişme, ilerleme için özgürlükler şarttır, olmazsa olmazdır, gençleri engellemeyin lütfen. Not: Eğer iki gösterisinde bana da giydirmişse tutuklayın tabii, o ayrı. Selam, sevgilerimle S. Demirtaş."