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Gündem Katil İsrail kabinesinde büyük çatlak! Siyonist Bakan Katz'dan itiraf gibi Trump açıklaması: "Pişmanım ama ortaklığın kısıtlamaları var!"
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Katil İsrail kabinesinde büyük çatlak! Siyonist Bakan Katz'dan itiraf gibi Trump açıklaması: "Pişmanım ama ortaklığın kısıtlamaları var!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Katil İsrail kabinesinde büyük çatlak! Siyonist Bakan Katz'dan itiraf gibi Trump açıklaması: "Pişmanım ama ortaklığın kısıtlamaları var!"

Gazze ve Lübnan'da aylardır sivil katliamlarına imza atan katil İsrail rejiminin sözde Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tel Aviv yönetiminin tüm sinsi planlarına ve itirazlarına rağmen, en büyük destekçileri ABD'nin İran ve Lübnan cephelerini birbirine bağladığını itiraf etti. Gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda itiraf üstüne itiraf patlatan Katz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında mekik dokuyan telefon diplomasisine bizzat şahit olduğunu kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tel Aviv yönetiminin tüm itirazlarına rağmen ABD'nin İran ve Lübnan cephelerini birbirine bağladığını itiraf etti.

Gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Katz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında İran ve Lübnan konulu dört telefon görüşmesine şahit olduğunu kaydetti.

Katz, İran'ın Lübnan konusunda ABD'den İsrail'e baskı yapmasını istediğini, Trump'ın İran ile Lübnan arasında bağlantı kurmaya çalıştığını fakat söz konusu telefon görüşmelerinde Netanyahu'nun buna direndiğini ileri sürdü.

Lübnan'da Hizbullah'ı bitirmek için sadece Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'un Dahiye bölgesiyle sınırlı olmayan saldırılar düzenlemeyi planladıklarını aktaran Katz, buna karşın Hizbullah'ın talebiyle İran'ın iki cepheyi birbirine bağladığını savundu.

Katz, buna karşı Netanyahu'nun Beyrut'a saldırı düzenlememeyi kabul ettiğini fakat "cerrahi saldırılar" düzenleme ısrarını sürdürdüğünü iddia etti.

ABD Başkanı Trump'ın baskısıyla İran ve Lübnan cephelerinin birbirine bağlandığını itiraf eden Katz, "Bu bağlantıyı kurduğumuz için pişmanım ancak bu ABD'nin menfaatineydi. Ortaklık yoluna gittiğinizde, bunun avantajları olduğu gibi belirli kısıtlamaları da vardır." iddiasında bulundu.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Katz, İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemesi durumunda güçlü şekilde karşılık vereceklerini belirterek, "Başkan Trump'ın izlediği yolda, ona engel olan taraf olmak istemiyoruz." ifadesini kullandı. 

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Yorumlar

Mehmet

İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD Başkanı Trump ile Başbakan Netanyahu arasındaki gerilimleri açıkça ortaya koydu. İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarını kısıtlayan İran ve Lübnan konulu görüşmeler sırasında Netanyahu'nun direniş gösterdiğini belirtiyor. Katz, ABD'nin baskısıyla bu bağlantı kurulmasına rağmen pişman olduğunu ancak bunun ABD'nin menfaatleri doğrultusunda olduğunu savunuyor. Bu durum İsrail'in Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmek zorunda kalmasının bir örneği. Kendi milletinimizin çıkarlarını daima ön planda tutan, vatansever liderlerimizden daha fazla destek beklemeliyiz.
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