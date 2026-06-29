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Gündem Katil İsrail'in başı boykotla dertte! Köşeye sıkışan Herzog'dan Avrupa'ya aciz çağrı
Gündem

Katil İsrail'in başı boykotla dertte! Köşeye sıkışan Herzog'dan Avrupa'ya aciz çağrı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Katil İsrail'in başı boykotla dertte! Köşeye sıkışan Herzog'dan Avrupa'ya aciz çağrı

Gazze Şeridi'nde aylardır kadın, çocuk demeden masum Müslümanları vahşice katleden katil İsrail, dünya genelinde çığ gibi büyüyen ekonomik ve siyasi boykot dalgası karşısında ağır darbe almaya devam ediyor. Siyonist rejimin sözde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, özellikle Avrupa ülkelerinde İsrail'e yönelik yaptırım ve boykot çağrılarının önlenemez yükselişinden duyduğu büyük rahatsızlığı gizleyemeyerek batılı dostlarına adeta yalvardı.

Resmi temaslar için gittiği Romanya'da boykot sillesinin acısıyla konuşan Herzog, "Rotanızı tersine çevirin" diyerek batılı devletlerin  ambargoları sonlandırmasını ve kanlı rejimle kirli iş birliklerine devam etmesini talep etti.

 İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sonrası Avrupa'da giderek artan İsrail'e yaptırım ve boykot çağrılarına ilişkin "rotanızı tersine çevirin" ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Romanya'ya resmi ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Herzog, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile ortak basın açıklaması yaptı.

Herzog, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının ardından giderek artan boykot ve yaptırım çağrılarına ilişkin, "Avrupa'da İsrail'e boykot ve yaptırım çağrısında bulunanlara, rotanızı tersine çevirmeniz için çağrıda bulunuyorum. Tehditler barışı ilerletmeyecektir. Diyalog ilerletecektir. İsrail ile konuşun, İsrail ile etkileşime girin ve barışa doğru birlikte ilerleyelim." dedi.

Lübnan ile ABD arabuluculuğunda imzaladıkları çerçeve anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirten Herzog, "AB ve uluslararası toplum bunu desteklemeli. Aynı zamanda Lübnan'ın ekonomisini ve istikrarını geri kazanmasına yardımcı olmalı ve İsrail'in güvenliğini desteklemeli.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Herzog, Suriye'nin güneyinde sürdürdükleri işgale rağmen Şam yönetimiyle "barış ve uluslarımız arasında yeni bir sayfa açılmasını istediklerini" savundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Romanyalı mevkidaşı Dan'ın teknoloji, inovasyon, yapay zeka, güvenlik, tarım, kültür ve turizm alanlarında iş birliğinin geliştirilmesini ele aldığı ikili görüşme de gerçekleştirdiği belirtildi. 

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