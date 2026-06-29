Yabani hayvandan ürken 26 buzağı kayalıklardan atlayarak telef oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde merada yabani bir hayvandan ürkerek paniğe kapılan 26 buzağı, kayalıklardan atlayarak telef oldu.
Serkan Kartal'a ait buzağı sürüsü merada otlatıldığı sırada bir yabani hayvandan korktu. Panik halinde kaçışan sürüde bulunan 26 buzağı, kayalıklardan atlayarak telef oldu. Olayın ardından ilgili kurumlar bölgede inceleme başlatırken, gerekli tutanaklar da düzenlendi.
Büyük zarar gördüğünü belirten Serkan Kartal, mağduriyetinin giderilmesi için destek beklediğini ifade etti.