1400 rakımda şaşırtan keşif! Kuzuyayla’da 109 canlı türü kayda geçti
Kocaeli’de 'Doğa Kocaeli' etkinlikleri kapsamında Kuzuyayla’da düzenlenen “Tür Say” çalışmasında 109 farklı canlı türü kayıt altına alındı.
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Kocaeli’de 'Doğa Kocaeli' etkinlikleri kapsamında Kuzuyayla’da düzenlenen “Tür Say” çalışmasında 109 farklı canlı türü kayıt altına alındı.
Kocaeli’de doğaseverler, Kuzuyayla’nın zengin canlı yaşamını ortaya çıkardı.
"Doğa Kocaeli" etkinlikleri kapsamında, Kuzuyayla'da biyoçeşitlilik gözlem ve kayıt çalışması gerçekleştirildi. "Tür Say" adıyla bilinen ve vatandaş bilimi olarak nitelendirilen etkinlik, 1400 metre rakımlı Kuzuyayla'da 100'ü aşkın doğaseverin katılımıyla yapıldı.
Katılımcılar, alanında uzman eğitmenler ve doğa rehberleri eşliğinde dürbün, böcek gözlem kutuları ve büyüteçler kullanarak bölgenin flora ve faunasını inceledi. Tespit edilen ağaç, çiçek, mantar, böcek, kuş ve memeli gibi canlı türleri, cep telefonlarına yüklenen mobil uygulama (iNaturalist) üzerinden fotoğraflanarak tanımlandı ve raporlandı.
Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arda Acemi, yaban hayatı uzmanı Ümit Malkoçoğlu ve Ormanya biyoloğu Dr. Recep Bakır'ın rehberliğinde gün boyu süren saha çalışmalarında, 300'ü aşkın gözlem yapılarak 109 farklı tür kayıt altına alındı.
Kuş gözlemlerinde; kızılgerdan, kara kızılkuyruk, sıvacı, dağ kuyruksallayanı, çam baştankarası, dağ bülbülü ve çütre gibi türler saptandı. Böcek incelemelerinde ise teke böceği (Morimus Asper), Kafkas fistosu, diken kelebeği, İspanyol kraliçesi, sarı azamet gibi eklembacaklılar listeye eklendi. Flora gözlemine çıkan katılımcılar da şakayık, gıvışkan, küçük kantaron, sarı çiriş, çobanpüskülü ve kekik gibi çeşitli bitki türlerini belgeledi.
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