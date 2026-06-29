Gaz sızıntısı patlamaya yol açtı... 3 kişi öldü! Apartman savaş alanına döndü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çin’in Liaoning eyaletine bağlı Huludao şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlamada 3 kişi vefat etti.
Çin’de gaz sızıntısı şüphesiyle meydana gelen patlama, büyük yıkıma yol açtı. Xinhua'nın haberine göre, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde sabah saatlerinde bir apartmanda sıvılaştırılmış gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.
Yerel yönetimden yapılan açıklamada, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, yaralıların hastanede tedavi edildiği, patlamanın kesin sebebinin araştırıldığı aktarıldı.