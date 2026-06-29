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Dünya Gaz sızıntısı patlamaya yol açtı... 3 kişi öldü! Apartman savaş alanına döndü
Dünya

Gaz sızıntısı patlamaya yol açtı... 3 kişi öldü! Apartman savaş alanına döndü

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Gaz sızıntısı patlamaya yol açtı... 3 kişi öldü! Apartman savaş alanına döndü

Çin’in Liaoning eyaletine bağlı Huludao şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlamada 3 kişi vefat etti.

Çin’de gaz sızıntısı şüphesiyle meydana gelen patlama, büyük yıkıma yol açtı. Xinhua'nın haberine göre, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde sabah saatlerinde bir apartmanda sıvılaştırılmış gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.

 

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

 

Açıklamada, yaralıların hastanede tedavi edildiği, patlamanın kesin sebebinin araştırıldığı aktarıldı.

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Yorumlar

Mehmet

Çin'de bir apartmanda meydana gelen gaz sızıntısı sonucu büyük yıkım yaşandı. Üzücü olayda 3 canımız şehit oldu, 8 kişi ise yaralandı. İnsanların hayatına mal olan bu talihsiz kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu tür trajik olayları önlemek için her zaman dikkatli olmak ve güvenlik standartlarını sağlamak hayati önem taşımaktadır. Allah rahmet eylesin, yaralıların şifa bulmasını temenni ediyoruz.
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