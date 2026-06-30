Afrika'da Siyonizm rüzgarı! Burkina Faso cuntası İsrail ile anlaştı!

Burkina Faso'nun askeri lideri İbrahim Traoré, İsrail'in yeni büyükelçisi Simon Seroussi'nin güven mektubunu kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik, teknik ve kültürel iş birliği çerçevesine vurgu yapıldı.

Burkina Faso'daki askeri cuntanın lideri İbrahim Traoré, İsrail'in yeni büyükelçisi Simon Seroussi'nin güven mektubunu kabul etti.

Burkina Faso Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Seroussi, 26 Haziran'da düzenlenen törende "İsrail devletinin Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi" sıfatıyla güven mektubunu Traoré'ye sundu.

Devlet Başkanlığı, Burkina Faso ile İsrail arasındaki ilişkilerin ekonomik, bilimsel, teknik ve kültürel alanlarda iş birliğini öngören genel bir anlaşmaya dayandığını, ancak bu kapsamda oluşturulan kurumsal mekanizmanın henüz yürürlüğe girmediğini belirtti.

Açıklamada, Simon Seroussi'nin 28 Aralık 1986'da Fransa'nın başkenti Paris'te doğduğu ifade edildi.

Seroussi'nin daha önce İsrail'in Fransa Büyükelçiliğinde sözcülük yaptığı, ayrıca Kamerun'da büyükelçi yardımcısı olarak görev aldığı aktarıldı.

Kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Seroussi'nin, güven mektubunu sunmasının ardından Burkina Faso'daki diplomatik görevine resmen başladığı kaydedildi.

Kaynak: Mepa News