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Gündem Fatih'te gençlerden takdir toplayan hareket! Cemaati olmayan camiyi 100 kişiyle doldurdular, imamın sevinçten gözleri doldu
Gündem

Fatih'te gençlerden takdir toplayan hareket! Cemaati olmayan camiyi 100 kişiyle doldurdular, imamın sevinçten gözleri doldu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İstanbul'un tarihi kalbi Fatih'te, manevi değerleri yaşatmak ve genç nesillere cami sevgisini aşılamak amacıyla muazzam bir ziyaret gerçekleştirildi.

Sosyal medya platformlarında hazırladığı yapıcı içeriklerle tanınan içerik üreticisi Yahya Lafatan, Fatih ilçesinde bulunan ve uzun süredir cemaat yetersizliği çeken tarihi Kirazlı Mescit Camii'ne adeta çıkarma yaptı.

Karnından konuşan odakların gençliği maneviyattan uzak gösterme çabalarına inat, tek bir çağrıyla camiyi dolduran asım nesli, İslam'ın ve kardeşliğin en güzel tablosunu sergiledi. 

Gençlerin bu örnek davranışından ötürü duygulanan ve sevinci her halinden belli olan cami imamı, "Elhamdülillah böyle gençleri görünce çok mutlu olduk, Allah sayılarınızı artırsın" sözleriyle cemaate şükranlarını sundu ve namazın ardından gençlerle tek tek kucaklaşarak hasbihal etti.


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Yorumlar

Mehmet

Bu haber, Allah'ın izniyle gençlerimizin maneviyatını hiç unutmadıklarını gösteriyor. Fatih'te bulunan Kirazlı Mescit Camii'nde cemaat yetersizliği çekiyorken Yahya Lafatan gibi değerli bir kardeşimiz sayesinde cami adeta coşkuyla doluyor. Bu güzel haberi okuduğumda çok sevindim, çünkü gençliğin İslam'a olan ilgisi ve bu şekilde camilere gelen maneviyatlı davranışları yürek ısıtıcı. İnşallah böyle örnek hareketler ülkemizde daha fazla yaygınlaşır.

Ayşe

Din gorevlileri bulundukları yerde cemaatini çoğaltıyorsa göreve devam..Artmiyorsa yer değiştirmesi kendi için de din içinde haýirli olur.
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