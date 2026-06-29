Fatih'te gençlerden takdir toplayan hareket! Cemaati olmayan camiyi 100 kişiyle doldurdular, imamın sevinçten gözleri doldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'un tarihi kalbi Fatih'te, manevi değerleri yaşatmak ve genç nesillere cami sevgisini aşılamak amacıyla muazzam bir ziyaret gerçekleştirildi.
Sosyal medya platformlarında hazırladığı yapıcı içeriklerle tanınan içerik üreticisi Yahya Lafatan, Fatih ilçesinde bulunan ve uzun süredir cemaat yetersizliği çeken tarihi Kirazlı Mescit Camii'ne adeta çıkarma yaptı.
Karnından konuşan odakların gençliği maneviyattan uzak gösterme çabalarına inat, tek bir çağrıyla camiyi dolduran asım nesli, İslam'ın ve kardeşliğin en güzel tablosunu sergiledi.
Gençlerin bu örnek davranışından ötürü duygulanan ve sevinci her halinden belli olan cami imamı, "Elhamdülillah böyle gençleri görünce çok mutlu olduk, Allah sayılarınızı artırsın" sözleriyle cemaate şükranlarını sundu ve namazın ardından gençlerle tek tek kucaklaşarak hasbihal etti.
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