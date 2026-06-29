Müptezel Müjdat parayı görünce arkasına bile bakmadı: Atatürk’ü barlar sokağında satıp kaçtı!

Müjdat Gezen, yıllardır Kadıköy’de işlettiği tiyatro binasını pandemi döneminde tiyatro faaliyetlerini askıya alarak bir gece kulübüne kiraya vermiş, aylık yaklaşık 1 milyon TL kira gelir elde etmişti.

Bina 120 milyon lira bedelle gece kulübü sahibine devredildi. Mimar Çıkmazı Sokak’taki eski tiyatro binası, gece kulübü olarak faaliyetine devam ederken binanın önündeki Atatürk büstünün yerinde bırakılması tartışma çıkardı.

Binanın girişindeki Atatürk büstü, tiyatro döneminden beri orada bulunuyordu. Müjdat Gezen, mülkü sattıktan sonra büstü kaldırmayınca büst gece kulübünün kapısında kaldı. Kulübe gelen müşterileri şimdi Atatürk büstü karşılıyor. İşletmeciler da büstün 'Müjdat Gezen'den kaldığını' belirterek herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını söylüyor.

'ATATÜRK ÖLDÜKTEN SONRA BİLE HAYAT KURTARIYOR' DEMİŞTİ

Büstün meyhanelerin yoğun olduğu bir sokakta bir gece kulübünün kapısında durmaya etmesine sosyal medyada tepki geldi. Gezen, daha önce Atatürk'ü 'dünyanın kıskandığı karizmatik bir lider' olarak nitelendirmiş, eleştirenlere 'aşağılık kompleksi' ve 'fiziki çirkinlik' gibi ifadeler kullanmıştı.

Kendi sanat merkezindeki Atatürk büstünün bir otobüs kazasını önlediğini de anlatarak Atatürk’ün öldükten yıllar sonra bile insanların hayatlarına dokunmaya devam ettiği sözleriyle gündem olmuştu. Okulunda da sık sık Atatürk temalı etkinlikler ve açıklamalar yapan Gezen’in parayı alınca Atatürk’ü sahipsiz şekilde meyhaneler sokağında bırakıp kaçması tepki gördü.