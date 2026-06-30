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Suruç'ta esrarengiz patlama: 2 çocuk yaralandı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suruç'ta esrarengiz patlama: 2 çocuk yaralandı!

Şanlıurfa'da sokakta kaynağı henüz belirlenemeyen patlamada 2 çocuk yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

#1
Foto - Suruç'ta esrarengiz patlama: 2 çocuk yaralandı!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çocukların oyun oynadığı sokakta patlama yaşandı.

#2
Foto - Suruç'ta esrarengiz patlama: 2 çocuk yaralandı!

Patlamada A.K. isimli 3 yaşındaki kız çocuğu ile M.Y. isimli 6 yaşındaki erkek çocuğu yaralandı. Yaralı çocuklar mahalleli ve aileleri tarafından araçlarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine giden polis ekipleri patlamanın yaşandığı sokağı geçişlere kapattı.

#3
Foto - Suruç'ta esrarengiz patlama: 2 çocuk yaralandı!

Olay yerine giden polis ekipleri patlamanın yaşandığı sokağı geçişlere kapattı.

#4
Foto - Suruç'ta esrarengiz patlama: 2 çocuk yaralandı!

PATLAMA ANI KAMERADA Henüz kaynağı belli olmayan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Mahallede paniğe neden olan patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili incelemeler sürüyor.

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