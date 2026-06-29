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Gündem Zorlu Töre’den Kıbrıs'taki 'federasyon kafalara' tepki: 60 yıldır olmazların peşinden koşuyorsunuz!
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Zorlu Töre’den Kıbrıs'taki 'federasyon kafalara' tepki: 60 yıldır olmazların peşinden koşuyorsunuz!

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Rum medyasında ortaya saçılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik Rum tarafının isteklerine uygun yeni bir plan hazırlandığı iddialarına tepkiler sürerken, federasyon temelli plana bir tepki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Zorlu Töre’den geldi. Töre, federasyon devlet yapısı düşünenlere “60 yıl yetmedi mi be arkadaşlar? 60 yıldır olmazların peşinden koşuyorsunuz” dedi.

 Sebahattin AYAN / İSTANBUL 

Rum basınına yansıyan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Ángela Holguín’in Kıbrıs’ta Rum tarafının isteklerine yakın çözümler üreten skandal Kıbrıs planlarına tepkiler dinmek bilmiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Zorlu Töre de federasyon devlet yapısı düşünenlere tepki gösterdi. 60 yıldır olmazların peşinde koşulduğunu belirten Töre, şunları söyledi:

SONUÇ HEP AYNI: END GAME

“60 yıl yetmedi mi be arkadaşlar size, 60 yıl yetmedi mi, burunları göresiniz. E o tarafta Hristofias yoldaş, Cumhurbaşkanı oldu. Burada da yoldaş Mehmet Ali Talat Cumhurbaşkanı oldu. Sonunda Talat dedi, ‘ben ne yapayım, daha ne yapayım, saray önünde bunlar için kendimi gidip asayım mı’ dedi. Yani o bile ümidini kesmişti. Sayın Mustafa Akıncı, bizim son nesildir bu, ‘artık olmadı, olmayacak’ dedi. Ama bir ay geçmedi, Akıncı tekrar fikrini değiştirdi. İşte ‘yeniden federalizm, yeniden federasyon konuşulması lazım. Rumları yeniden denemek lazım. Ucu kapalı anlaşma, ucu kapalı görüşmeye başlamak lazım. İşte taahhütler lazım.' Kaç defadır bu ‘end game’ yani bu son görüşme, bu son görüşme, son görüşme... 60 yıl yetmedi mi arkadaşlar size? 60 yıl yetmedi mi burunları göresiniz? Yunan tarihine bakın, Girit'in tarihine bakın. Onları bir inceleyin. O zaman gerçek orta yere çıkar.” 

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Yorumlar

Ahmet

Zorlu Töre Bey'in Kıbrıs konusundaki uyarıları haklı ve zamanında. 60 yıldır Rumların federasyon peşinde koşması sonucunda hiçbir şey değişmedi. Talat Bey'in de söylediği gibi umutsuzluk hakimdi ama Akıncı Bey tekrar federalizm görüşüne döndü, bu da bizi endişelendiriyor. Kıbrıs konusunda Türkiye Cumhuriyeti ve ordusu her zaman haklı ve mücadeleci olmuştur. Bu topraklar bizim vatanımızdır ve İsrail'in oyunlarına karşı durmamız gerekiyor. AB, bu konuda yine kendi çıkarlarına göre hareket ediyor ve Rumların isteklerine yanaşıyor. Oysa Kıbrıs Türk halkının hakkı savunulmalı. Türkiye, Kıbrıs konusunda son sözü söylemelidir.
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