Zorlu Töre’den Kıbrıs'taki 'federasyon kafalara' tepki: 60 yıldır olmazların peşinden koşuyorsunuz!

Sebahattin AYAN / İSTANBUL

Rum basınına yansıyan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Ángela Holguín’in Kıbrıs’ta Rum tarafının isteklerine yakın çözümler üreten skandal Kıbrıs planlarına tepkiler dinmek bilmiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Zorlu Töre de federasyon devlet yapısı düşünenlere tepki gösterdi. 60 yıldır olmazların peşinde koşulduğunu belirten Töre, şunları söyledi:

SONUÇ HEP AYNI: END GAME

“60 yıl yetmedi mi be arkadaşlar size, 60 yıl yetmedi mi, burunları göresiniz. E o tarafta Hristofias yoldaş, Cumhurbaşkanı oldu. Burada da yoldaş Mehmet Ali Talat Cumhurbaşkanı oldu. Sonunda Talat dedi, ‘ben ne yapayım, daha ne yapayım, saray önünde bunlar için kendimi gidip asayım mı’ dedi. Yani o bile ümidini kesmişti. Sayın Mustafa Akıncı, bizim son nesildir bu, ‘artık olmadı, olmayacak’ dedi. Ama bir ay geçmedi, Akıncı tekrar fikrini değiştirdi. İşte ‘yeniden federalizm, yeniden federasyon konuşulması lazım. Rumları yeniden denemek lazım. Ucu kapalı anlaşma, ucu kapalı görüşmeye başlamak lazım. İşte taahhütler lazım.' Kaç defadır bu ‘end game’ yani bu son görüşme, bu son görüşme, son görüşme... 60 yıl yetmedi mi arkadaşlar size? 60 yıl yetmedi mi burunları göresiniz? Yunan tarihine bakın, Girit'in tarihine bakın. Onları bir inceleyin. O zaman gerçek orta yere çıkar.”