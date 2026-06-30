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Ekonomi Bugün sona eriyor! Levaları ücretsiz euroya çevirmek için son fırsat
Ekonomi

Bugün sona eriyor! Levaları ücretsiz euroya çevirmek için son fırsat

Yeniakit Publisher
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Bugün sona eriyor! Levaları ücretsiz euroya çevirmek için son fırsat

Levaları ücretsiz euroya çevirme süresinde son gün ücretsiz değişim uygulaması sona eriyor. Bulgaristan'ın euroya geçiş kapsamında belirlenen sabit kur ise 1 euro = 1,95583.

Bulgaristan'ın euroya geçiş sürecinde önemli bir aşama bugün tamamlanıyor. Bulgar vatandaşları, ellerindeki Bulgar levalarını bankalar ve yetkili posta şubelerinde komisyon ödemeden euroya çevirebilmek için son kez bugün işlem yapabilecek.

30 Haziran itibarıyla sona eren ücretsiz değişim uygulamasının ardından, ticari bankalar ve belirlenen posta şubelerinde leva-euro dönüşüm işlemleri devam edecek ancak bu işlemler için hizmet bedeli alınabilecek.

 

SABİT KUR UYGULANACAK

Para değişim işlemleri, Bulgaristan'ın euroya geçiş kapsamında belirlenen sabit kur olan 1 euro = 1,95583 Bulgar levası üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bulgaristan Merkez Bankası ise lev banknot ve madeni paraları herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın ücretsiz şekilde euroya çevirmeye devam edecek.

 

EUROYA GEÇİŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bulgaristan'ın ortak para birimi euroya geçiş süreci, ülke ekonomisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Finansal işlemlerin uyumlaştırılması ve Avrupa Birliği içerisindeki ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi amacıyla yürütülen süreç kapsamında vatandaşlara belirli bir süre boyunca ücretsiz para değişim imkânı sağlandı.

Uzmanlar, euro kullanımının yaygınlaşmasının bankacılık, ticaret ve günlük ekonomik faaliyetlerde önemli değişiklikleri beraberinde getireceğini belirtirken, Bulgaristan Merkez Bankası'nın süresiz ücretsiz dönüşüm uygulamasıyla vatandaşların mağduriyet yaşamamasının hedeflendiği ifade ediliyor.

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