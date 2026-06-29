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Yerel Samsun'da finans terörüne nefes kesen darbe! Kan emici tefeciler adliyeye sevk edildi, mahkemenin kararı şok etti!
Yerel

Samsun'da finans terörüne nefes kesen darbe! Kan emici tefeciler adliyeye sevk edildi, mahkemenin kararı şok etti!

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Samsun'da finans terörüne nefes kesen darbe! Kan emici tefeciler adliyeye sevk edildi, mahkemenin kararı şok etti!

Samsun'da vatandaşı faiz kıskacına alarak hayatını karartan, çaresiz insanların mallarına ve paralarına sinsi yöntemlerle çöken finans teröristlerine yönelik cuma sabahı şafak vakti dev bir operasyon gerçekleştirildi.

Samsun'da tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik cuma sabahı düzenlenen operasyonda Y.D. ile Z.G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Y.D. ile Z.G. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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