Lav değil çamur püskürttü! O ülkede volkan yeniden faaliyete geçti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek kentindeki "Bender Teng çamur volkanı", muson rüzgarlarının etkisiyle yeniden hareketlendi.
İran’da Bender Teng çamur volkanı yeniden faaliyete geçti. İran devlet televizyonuna göre, İran’da nadir görülen bir doğa olayı yaşandı.
Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek kentinde yer alan Bender Teng çamur volkanı muson rüzgarlarının tetiklemesiyle birlikte yeniden hareketlendi.
Volkandan lav yerine çamur fışkırdı ve tüm bölge çamurla kaplandı.
Söz konusu nadir doğa olayı, bölgedeki doğa turizmi açısından da büyük önem taşıyor.