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Dünya Lav değil çamur püskürttü! O ülkede volkan yeniden faaliyete geçti
Dünya

Lav değil çamur püskürttü! O ülkede volkan yeniden faaliyete geçti

Yeniakit Publisher
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Lav değil çamur püskürttü! O ülkede volkan yeniden faaliyete geçti

İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek kentindeki "Bender Teng çamur volkanı", muson rüzgarlarının etkisiyle yeniden hareketlendi.

İran’da Bender Teng çamur volkanı yeniden faaliyete geçti. İran devlet televizyonuna göre, İran’da nadir görülen bir doğa olayı yaşandı.

 

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek kentinde yer alan Bender Teng çamur volkanı muson rüzgarlarının tetiklemesiyle birlikte yeniden hareketlendi.

 

Volkandan lav yerine çamur fışkırdı ve tüm bölge çamurla kaplandı.

 

Söz konusu nadir doğa olayı, bölgedeki doğa turizmi açısından da büyük önem taşıyor.

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Yorumlar

Ahmet

Bender Teng çamur volkanının tekrar aktifleşmesi, doğa olaylarının nasıl güç ve kudretli olduğunu gösteriyor. İran'da yaşanan bu olgu, bölgenin doğal güzelliklerini de gözler önüne seriyor. Ayrıca, ABD Başkanı Trump ile İran liderleri arasındaki görüşmeler, bölgedeki gerilimin azaltılmasına katkı sağlayabilir umudu veriyor. İslam dünyasının haklı mücadelelerinin asla unutulmaması gerektiğini unutmadan, Allah'ın izniyle huzur ve barış dönemine kavuşmasını diliyoruz.
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