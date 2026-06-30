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Gündem Suriye’ye tarihi ziyaret: Bakan Çiftçi, Ahmed Şara ile bir araya gelecek
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Suriye’ye tarihi ziyaret: Bakan Çiftçi, Ahmed Şara ile bir araya gelecek

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Suriye’ye tarihi ziyaret: Bakan Çiftçi, Ahmed Şara ile bir araya gelecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; afet yönetimi, sınır güvenliği, terörle ortak mücadele ve sığınmacıların gönüllü geri dönüşü konularını masaya yatırmak üzere bugün Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Tarihi ziyarette iki ülke arasında iş birliği zaptı imzalanacak ve Bakan Çiftçi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya gelecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ‘afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimi ile gönüllü geri dönüşler’ konularını ele almak üzere bugün Suriye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Çiftçi'nin ziyaret kapsamında Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid es-Salih ile bir araya gelmesi ve iki ülke arasında "Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı" imzalaması bekleniyor.

Öncelikli gündem maddelerinden birini güvenlik işbirliği oluşturan görüşmelerde, "terör örgütleriyle mücadelede kararlılık" mesajı verilecek.

Kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ticaretiyle mücadele ve sınır güvenliği alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirileceği görüşmelerde, gönüllü geri dönüşler ele alınacak.

Görüşmelerde, emniyet alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Suriyeli polislerin kendi ülkelerinde eğitim alabilmesi için gerekli altyapının kurulması da gündemde olacak.

Öte yandan Bakan Çiftçi'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

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