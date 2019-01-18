Yol vardı bir de yolcu

Kendi macerasından izler taşıyan Yol romanıyla insanın varoluş ve arayış serüvenine tasavvufi bir pencereden bakmayı deneyen Ilgaz, yaşamı boyunca 30’a yakın eser kaleme aldı. 2 Ocak 1937’de Çanakkale’de doğan Ilgaz, bu dünyadaki yolculuğunu ise 18 Ocak 2015’te tamamlamıştı.

Yapıtlarında hem kentli hem de kırsal kesim yaşamından kesitler sunan ve bireylerin çevreleriyle uyumsuzluğundan kaynaklanan sorunları dile getiren Ilgaz, ilk öyküsünü 1955’te “Yücel” adlı dergide okuyucuyla buluşturdu.

Yazar Rıfat Ilgaz’la evlenen Afet Ilgaz, ayrıca Türkiye tarihinin önemli bir döneminde 19 Mayıs 1968’de Dr. Hikmet Kıvılcımlı ile birlikte “İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği”nin kurucuları arasında yer aldı.

YAZA YAZA YAŞADI

“Başörtülüler” başlıklı hikaye kitabıyla 1965’te “TDK Hikaye Ödülü”nü kazanan Ilgaz’ın, “Yol” romanı da 1993 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Yılın Romanı” seçildi. Eserlerinden bazıları televizyon dizisi ve radyo oyunu olarak uyarlandı.

Bir röportajında “Her yazarın içinde bir okur ve her okurun içinde de bir yazar olduğuna inanırım. Ben yazma eylemiyle deruni bir şölen yaşarım” ifadelerini kullanan usta yazar, tasavvuf alanıyla ilgilenmeye başlayarak, 1990’lı yıllarda yaşadığı dönüşüm sonucunda yoğunlukla İslami dergilerde yazılar yazdı. Usta yazar Yedikule mezarlığında medfun.