Yol ortasında duran vinç 16 aracın...

İstanbul Maltepe'de seyir halinde olan vincin yol ortasında durması nedeniyle arkasından gelen 16 aracın kaza yapmasına neden olduğu iddia edildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Maltepe Başıbüyük yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir vinç sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında aniden durdu.

Arkasından gelen 16 araç ise kaygan zeminin etkisiyle birbirine girdi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı.

Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)