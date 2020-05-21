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Gündem

Yol ortasına bina diken müteahhitten muhabire şok saldırı: Senin gibi yüz tane leşim var!

Sultangazi'de yasal boşluklardan faydalanarak yolun ortasına 4 katlı bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı. Muhabir, müteahhit ile konuşmak isteyince saldırıya uğradı. Kameramana ve muhabire tehditler savurarak saldıran müteahhit, "Senin gibi yüz tane leşim var." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 21:27:00 -
Yol ortasına bina diken müteahhitten muhabire şok saldırı: Senin gibi yüz tane leşim var!

İstanbul Sultangazi'de bir müteahhit yolun ortasına 4 katlı bina dikti. Sokaktan geçişleri engelleyen binanın haberini yapmak isteyen muhabir, müteahhitin saldırısına uğradı.

Bina sokağı kapattı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, bir müteahhit, yasal boşlukları kullanarak yolun ortasına 4 katlı bina dikti. Mahallelinin tepkisine neden olan bina, sokaktan geçişleri engellerken, koronavirüs salgını döneminde de binanın çalışmalarına devam edilmesi şikayetleri artırdı.

Muhabiri tehdit etti

Olayı haberleştiren bir muhabir, müteahhit ile konuşmak isteyince saldırıya uğradı. Kameramana ve muhabire tehditler savurarak saldıran müteahhit, "Senin gibi yüz tane leşim var." dedi.

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