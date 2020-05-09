  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Yol kenarlarına dökülen hafriyat ve moloz atıkları pes dedirtiyor

Korona virüs tehlikesi nedeniyle temizliğin mutlak önem taşıdığı dönemde Eskişehir şehir merkezinde yol kenarlarına, boş alanlara dökülen hafriyat ve moloz atıkları çirkin görüntüler oluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:59:51 -
Yol kenarlarına dökülen hafriyat ve moloz atıkları pes dedirtiyor

Korona virüs tehlikesi nedeniyle temizliğin mutlak önem taşıdığı dönemde Eskişehir şehir merkezinde yol kenarlarına, boş alanlara dökülen hafriyat ve moloz atıkları çirkin görüntüler oluşturuyor.


Eskişehir’de bazı sorumsuz kişilerin çevre kirliliği ve insan sağlığını hiçe sayan moloz ve hafriyatları gelişigüzel çevreye atma alışkanlıkları sürüyor. Pandemi nedeniyle ülke genelinde tedbirler üst düzeye çıkarılırken, temizliğin hayati önem taşıdığı bu dönemde Eskişehir’de nahoş görüntüler ortaya çıkmayı sürdürüyor.


Sarıcakaya caddesi üzerindeki Eskişehir Teknik Üniversitesi civarında yol kenarlarına dökülen hafriyat ve molozlar nahoş görüntüler oluşturuyor. Cadde üzerinde yaklaşık 100 metre boyunca yolun her iki tarafında da görülebilen bu çirkin görüntüler adeta pes dedirtiyor. Kimliği belirsiz kişiler tarafından yol kenarlarına dökülen hafriyat Muttalip mahallesi sakinlerini de rahatsız ediyor. Bölgeye yakın olan Muttalip mahallesindeki vatandaşlar durumdan şikâyetçi olduklarını belirttiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı