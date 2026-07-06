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Gündem Yol kenarında cesedi bulanan kişi kurye çıktı; midesindeki uyuşturucu kapsülü patlamış!
Gündem

Yol kenarında cesedi bulanan kişi kurye çıktı; midesindeki uyuşturucu kapsülü patlamış!

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Yol kenarında cesedi bulanan kişi kurye çıktı; midesindeki uyuşturucu kapsülü patlamış!

Şanlıurfa'da boş arazide battaniyeye sarılı halde ölü bulunan İranlı Omid Lotfipour'ın (52) uyuşturucu kuryesi olduğu belirlendi. Lotfipour'ın, midesinde taşıdığı kapsüllerden birinin patlaması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Dün sabah saatlerinde Eyyübiye ilçesi Akabe Mahallesi'nde çevre yolu yakınındaki boş arazide battaniyeye sarılı halde hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, hayatını kaybeden kişinin İran uyruklu Omid Lotfipour’a ait olduğu belirlendi.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİ OLAYI AYDINLATTI 

Lotfipour'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, Lotfipour'un perşembe günü pasaport ile Türkiye'ye giriş yaptığı, daha sonra kara yoluyla Şanlıurfa'ya geldiği tespit edildi. Polis ekipleri, Lotfipour'un Akabe Mahallesi'nde uygulama noktasını görünce bölgeden uzaklaşarak boş arazide beklediğini, yanındaki battaniyeye sarılarak geceyi burada geçirdiğini tespit etti. Bu sırada midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinden birinin patlaması sonucu fenalaşan Lotfipour'un, ön otopsi bulgularına göre kalp durmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Lotfipour'un vücudunda çok sayıda uyuşturucu kapsülü bulundu. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda bekletilen Lotfipour'un cenazesini teslim almak üzere henüz yakınlarının başvuruda bulunmadığı da belirtildi.

 

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