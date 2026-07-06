SunExpress yaz sezonunda 4 milyon yolcu hedefliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk aylarında yaşanan jeopolitik gelişmeler rezervasyonları kısa süreli etkilese de Türkiye'ye yönelik talepte kalıcı bir zayıflama yaşanmadı. Yaz sezonu için özellikle seyahat tarihine yakın yapılan rezervasyonların katkısıyla yolcu sayısı ivme kazandı. Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkelerin başında gelen Almanya'dan gelen talep, bu toparlanmada önemli rol oynadı. SunExpress, yılın ilk yarısında 6,3 milyon yolcu taşırken temmuz-ağustos döneminde yaklaşık 4 milyon yolcuyu hedefliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Marcus Schnabel, 35 yılı aşkın süredir Türkiye ile Avrupa arasında turizm elçisi görevi üstlendiklerini ve Türk turizmine katkı sağladıklarını belirtti. Bugün gelinen noktada Türkiye turizminin dayanıklılığını bir kez daha gördüklerini kaydeden Schnabel, "Türkiye'ye talep devam ederken değişen unsur rezervasyon eğilimleri oldu. Erken rezervasyonların yerini seyahat tarihine yakın yapılan rezervasyonlar aldı. Son dönemde rezervasyonlardaki artış, bu eğilimin en belirgin göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu süreçte kısa vadeli talep dalgalanmalarını sektör paydaşlarımızla birlikte disiplinle yönetirken Türkiye'nin turizm potansiyeline ve geleceğine olan uzun vadeli güvenimizi koruyoruz." ifadelerini kullandı.