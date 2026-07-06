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Gündem Düğünde dehşet! 7 kişi vuruldu, 1’i öldü!
Gündem

Düğünde dehşet! 7 kişi vuruldu, 1’i öldü!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Düğünde dehşet! 7 kişi vuruldu, 1’i öldü!

Osmaniye'de düğün salonunda iki grup arasında çıkan ve salonun dışına taşan silahlı kavgada tüfekle vurulan 22 yaşındaki Hüseyin Gönül hayatını kaybetti, 6 kişi de çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Olay anına ait cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, kaçan 5 şüpheliden 3'ü yakalandı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Dün gece, Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı üzerindeki bir düğün salonundaki düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Düğün salonunun dışına taşan kavgada tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Hüseyin Gönül (22) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayda ayrıca 6 kişi de çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anına ait cep telefonu kamerası görüntülerinde, şüphelilerin kavga sonrası olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Olayın ardından kaçan 5 şüpheliden 3'ü polis ekipleri tarafından yakalanırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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