  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sadece bozuk yemek değil! Zehirlenme vakalarında gizli tehlike Şifa bulmaya gitti, yürüyemez hale geldi! Ameliyatta belinde panç unuttular Turizmin göbeğinde yeni keşif! Meğer bunca zamandır göz önündeymiş! Ankara'daki tarihi zirve için özel adım: Darphane’den NATO logolu 5 lira basıldı Hasdal-İstanbul Havalimanı ilk adımdı: Akıllı Koridor şimdi Ankara yolunda Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber : Yeni dönemdeki ücretler cep yakacak! Fedakar öğretmenler tatile çıkmadı Okulda boya badana tadilat seferberliği Belalarını arıyorlar: Türkiye burada arama yapamaz, bizden izin almak zorundalar
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Sadece bozuk yemek değil! Zehirlenme vakalarında gizli tehlike

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Sadece bozuk yemek değil! Zehirlenme vakalarında gizli tehlike

KTÜ Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Firdevs Aksoy, besin zehirlenmelerinin yalnızca bozulmuş gıdalardan kaynaklanmadığını söyledi.

#1
Foto - Sadece bozuk yemek değil! Zehirlenme vakalarında gizli tehlike

Sıcak havalarda artan besin zehirlenmeleri, sadece bozuk yiyeceklerle sınırlı kalmıyor.

#2
Foto - Sadece bozuk yemek değil! Zehirlenme vakalarında gizli tehlike

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Firdevs Aksoy, besin zehirlenmesinin yalnızca tüketilen gıdaya bağlı gelişmediğine dikkat çekerek gıdaların saklandığı kaplar, pişirme sırasında kullanılan malzemeler ve bu materyallerde bulunabilecek kimyasalların da zehirlenmeye neden olabileceğini kaydetti.

#3
Foto - Sadece bozuk yemek değil! Zehirlenme vakalarında gizli tehlike

Aksoy, uygun saklama şartlarına uyulmayan tüm gıdaların risk taşıdığına dikkat çekerek özellikle taze meyve ve sebzelerin nasıl yıkandığı, nasıl saklandığı, yeterince temizlenip temizlenmediği ve toprak bulaşı olup olmadığı gibi unsurların büyük önem taşıdığını belirtti. Az pişmiş gıdalar, bozulmuş besinler, uygun şartlarda hazırlanmamış konserveler ile son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin de besin zehirlenmesine yol açabileceğine dikkat çeken Aksoy, "Besin zehirlenmeleri yalnızca yaz aylarında değil, her mevsimde görülebilir. Yazın havaların sıcak olması nedeniyle besin ve su tüketimi biraz daha kontrolsüz olabiliyor. Besin zehirlenmelerini daha çok taze sebze ve meyvelerle ilişkilendiriyoruz ama bazen konservelerle de ortaya çıkabiliyor. Kaynak kontrolü yapılmamış sular da aynı şekilde besin zehirlenmeleri arasında değerlendirilebilir. Besin zehirlenmeleri sadece yediğimiz gıdalarla değil, ayrıca o besinleri sakladığımız kaplar ve pişirme için kullandığımız malzemeler aracılığıyla da meydana gelebiliyor. Besinlerin saklandığı ya da pişirildiği materyallerde bulunan kimyasallar da buna neden olabiliyor.

#4
Foto - Sadece bozuk yemek değil! Zehirlenme vakalarında gizli tehlike

Dolayısıyla besin zehirlenmesinin oluşma şekli; yenilen gıdaya, saklanma şartlarına ve tüketilme biçimine göre değişebiliyor. Toplu zehirlenmelerde genellikle aynı gıdanın tüketilip tüketilmediğine bakıyoruz. Ancak bu durum herkesi aynı şekilde etkilemeyebiliyor. Bir gıdadan on kişi yiyebilir, sadece bir kişi besin zehirlenmesiyle karşımıza çıkabilir. Besin zehirlenmesinde özellikle hastaların şikâyetlerine ve tüketilen gıdalar arasında ortak bir besin olup olmadığına dikkat etmeye çalışıyoruz. Hastaları şikâyetlerine göre değerlendiriyoruz. Bu şikâyetlere göre hangi besinin tüketildiğini sorguluyoruz. Tüketilen besine göre mikroorganizmalar değişebiliyor. Hastaların şikâyetlerine göre mikroorganizmaları tahmin edebiliyor, tedavilerini de buna göre düzenliyoruz. O yüzden, zehirlenme diyebilmemiz için tüketilen gıdanın ne olduğu bizim için önemli. Saklama şartlarına uygun olmayan tüm gıdalar ya da taze meyve-sebzeler tüketilmişse; bunların yıkanma ve saklanma şekilleri, uygun temizlenip temizlenmedikleri, toprak bulaşı olup olmadığı gibi unsurlar önem taşıyor. Tüketilen her gıda besin zehirlenmesine neden olabilir. Saklama şartları uygun değilse olabilir, pişirilme şekli uygun değilse olabilir. Bazen az pişmiş gıdalar besin zehirlenmesine yol açabiliyor. Bazen bozulmuş gıdalar da buna neden olabiliyor. Hatta konserveler bile uygun şartlarda yapılmamışsa veya saklanmamışsa besin zehirlenmesi nedeni olabilir. Dolayısıyla yenilen her gıda; uygun saklanmamışsa, uygun pişirilmemişse, son kullanma tarihi geçmişse ya da uygun şartlarda muhafaza edilmemişse besin zehirlenmesi olarak karşımıza çıkabilir. Özellikle sıcak havalarda görülen besin zehirlenmelerinin yanı sıra su ile olan bulaşmalar da önemlidir. Örneğin denize girme ya da deniz ürünlerini tüketme de etkili olabilir" dedi.

#5
Foto - Sadece bozuk yemek değil! Zehirlenme vakalarında gizli tehlike

Doğadan toplanan otların tüketilmesi risk oluşturabileceğini kaydeden Aksoy, "Bilmediğimiz ya da bilsek bile özellikle bitkisel olan birçok madde karaciğer ve böbrek üzerinde zararlı olabiliyor. Bunları fazla tüketmek her türlü zarara neden olabilir. Özellikle iki ya da daha fazla bitkisel gıdanın aynı anda tüketilmemesini öneriyoruz. Çünkü karaciğere ve böbreğe zarar verebilir. Faydalı olacağını düşündüğümüz şeyleri fazla tükettiğimizde zararını daha fazla görebiliyoruz. Özellikle mantar zehirlenmeleri açısından da her mantarın faydalı ve tüketilebilir olduğuna dair bir bilgi yok. Bu nedenle zehirli mantarların tüketilmesi ölümcül sonuçlara yol açabilir. Besin zehirlenmelerinde, özellikle hastalarda ishal gelişmişse ya da çok şiddetli bulantı ve kusma varsa; hasta yaşlıysa, çocuksa ya da altta yatan bir hastalığı bulunuyorsa, aşırı sıvı kaybına bağlı olarak böbrek ve karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Bu yüzden tüketilen her gıdada 'azı karar, çoğu zarar' diye düşünmek gerekir" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Neler oluyor? Rusya'ya ait savaş uçağı vuruldu
Dünya

Neler oluyor? Rusya'ya ait savaş uçağı vuruldu

Ukrayna, Rusya'ya ait "Mig-29" tipi bir savaş uçağının yanı sıra bir fırlatma rampasını vurarak imha etti.
Uyarılara aldırmadı! Hey gidi Karadeniz dedi, denize daldı! Dalgalar alıp götürdü
Gündem

Uyarılara aldırmadı! Hey gidi Karadeniz dedi, denize daldı! Dalgalar alıp götürdü

Zonguldak'ta denize girmenin yasak olduğu uyarısına rağmen kayalıklardan Karadeniz'e giren 33 yaşındaki Bayram Kahveci, dalgalara kapılarak ..
Avustralya milli takım oyuncusu İslam ile şereflendi! Yeşil sahalarda bir hidayet hikayesi
Spor

Avustralya milli takım oyuncusu İslam ile şereflendi! Yeşil sahalarda bir hidayet hikayesi

Avustralya Milli Takımı’nın Güney Sudan kökenli futbolcusu Tete Yengi, Müslüman olduğunu açıkladı. 26 yaşındaki golcü, Adelaide’de bir cami ..
Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü
Dünya

Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Lübnan'da büyük acı!
Gündem

Lübnan'da büyük acı!

Siyonist İsrail rejimi, Gazze'de yürüttüğü soykırımın bir benzerini Lübnan topraklarında sahneleyerek kan dökmeye ve katliamlarını sürdürmey..
Sıcak çarpmasında kritik 30 dakikaya dikkat!
Yaşam

Sıcak çarpmasında kritik 30 dakikaya dikkat!

Uzmanlar, sıcak çarpmasının hayati risk taşıdığına dikkat çekerek, ilk 30 dakikada uygulanacak hızlı soğutmanın yaşam kurtardığını belirtti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23