Yol çalışması yapılacak! Karayolları o otoyollar için uyardı

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 11 Kasım’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun O-6/13 Km:008 ile O-6/20 Km:003 (Proje Km: 116+250-192+050) arasında muhtelif kesimlerde bakım-onarım çalışmaları kapsamında çalışma programına göre trafik işaretlemesi Çanakkale - Tekirdağ istikametlerinde bant aktarma yapılacak olup, trafik akışı karşı yönden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Çanakkale istikameti 29-32.km.leri arası (O33/03-001 ile O33/03-004 KKN arasında) 06-31 Kasım 2026 tarihlerini kapsayacak şekilde trafiğe kapatılacak olup trafik akışı belirtilen kesimlerde İzmir istikametinde karşılıklı olarak sağlanmaktadır.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil) O5/12 km:31 ile O5/13 km:00 kontrol kesim numaraları arasında (Proje km: 137+235 – 146+550) bakım ve onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu çalışmalar kapsamında İstanbul istikametinde bant aktarma yapılacak olup, trafik akışı karşı yönden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Çalışmalara 09.11.2026 tarihinde başlanacak olup, çalışmaların 15.11.2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Konya-Ankara Yolunun 36-41.km.leri arasında (Aselsan Kavşağı-Kayacık Mah. arası) ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ankara - Konya yolunun 39-41.km.leri (Gölbek) arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara - Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya - Ankara istikametinden iki yönlü (Gidiş-Geliş) olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 44-48.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Tokat-Çamlıbel-Yıldızeli yolunun 27-29.km.leri arasındaki heyelanlı kısımda zemin iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik iki yönlü olarak kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 69-72.km.leri arasında bulunan Tirebolu 42. Gönüllü Alayı 1 ve Tirebolu 42. Gönüllü Alayı 2 Tünellerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 10.11.2026-12.11.2026 tarihleri arası, 08:00-17:00 saatleri aralığında ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Antalya İlinde yapılan COP 31 İklimlendirme Zirvesi nedeniyle 400-10 K.K.Nolu Antalya-Manavgat Yolunun 0-6.km.leri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Çankırı-Ankara yolunun 4-12.km.leri arasındaki (Acısu Varyantı) dolgu iyileştirme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 30.10.2026 tarihi itibariyle yol trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Süleymanlı Köyü bağlantısından eski Çankırı-Ankara yolundan sağlanmaktadır.