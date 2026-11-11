Yoğurdu böyle denediniz mi? Vitamin ilacı oluyor!
Kış aylarında yoğurt tüketimine mutlaka dikkat edilmeli.
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Kış aylarında yoğurt tüketimine mutlaka dikkat edilmeli.
Kış aylarında yoğurt tüketimi bağışıklığı güçlendirme açısından çok önemli. Hatta birçok insan yoğurdun gücünü arttırmak adına baharat veya ceviz ekliyor. Bazıları da yoğurdun suyunu içiyor. Peki, bunlar doğru mu, yoğurdun en faydalı hali hangisi? Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Berra Çinbaşı, yoğurdun probiyotik değerini sıfırlayan pişirme hatalarından ev yapımı yoğurt suyunun gizli faydalarına kadar kışın yapılan büyük yanlışları tek tek anlattı. Yoğurda eklenecek tek bir kaşıkla bağışıklığı güçlendirmenin formülünü paylaşan uzman isim, tüketim sıcaklığı ve çorba terbiyesi konusunda da kritik uyarılarda bulundu.
Kış günlerinde hastalıklara karşı kalkan oluşturan besinlerin başında gelen yoğurt, yanlış tüketim alışkanlıkları nedeniyle tüm şifasını kaybedebiliyor.
Tüketicilerin çoğunlukla dökerek ziyan ettiği ev yapımı yoğurdun sarı suyu aslında B grubu vitaminleri ve protein deposu çıkarken, yüksek ısıya maruz bırakılan yoğurt ise canlı bakteri içeriğini yitiriyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Berra Çinbaşı, kış aylarında yoğurdun nasıl tüketilmesi gerektiğini ve bağışıklık sistemini destekleyen doğru eşleşmeleri detaylarıyla anlattı.
Kış aylarında buzdolabından doğrudan çıkarılan yoğurt, özellikle boğaz hassasiyeti bulunan kişilerde rahatsızlık, soğukluk hissi veya geçici irritasyona neden olabilir. Ancak burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Soğuk yoğurt tüketmek doğrudan soğuk algınlığına, grip veya boğaz enfeksiyonuna neden olmaz. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının temel nedeni virüsler ve bazı durumlarda bakterilerdir.
Yoğurdu kış aylarında tüketmek için ısıtmak yerine tüketim sıcaklığını daha konforlu hale getirmek daha doğru bir yöntemdir. Bunun için yoğurdu tüketmeden yaklaşık 10-15 dakika önce buzdolabından çıkarmak yeterlidir. Daha kontrollü bir yöntem olarak yoğurt kabını, içerisinde ılık su bulunan başka bir kabın içine yerleştirerek dolaylı şekilde ılıtabiliriz. Böylece yoğurdun doğrudan yüksek sıcaklığa maruz kalmasını önleyebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, yoğurdun doğrudan ocakta veya mikrodalgada ısıtılmamasıdır. Çünkü yoğurdun probiyotik özellikleri, içerdiği canlı mikroorganizmaların varlığıyla ilişkilidir. Yüksek sıcaklıklar bu mikroorganizmaların canlılığını azaltabilir. Dolayısıyla yoğurdu kaynatmak veya sıcaklığını belirgin şekilde artırmak, canlı bakteri içeriğini korumak açısından doğru bir yaklaşım değildir.
Kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemek için beslenme düzeninde çeşitliliğe önem vermeliyiz. Yoğurt, protein ve kalsiyum içeriğinin yanı sıra canlı mikroorganizma içeriğiyle de beslenme düzeninde değerli bir yere sahiptir. Bu özelliğini farklı bitkisel besinlerle birleştirmek, öğünün besin çeşitliliğini ve antioksidan bileşenlerini artırabilir.
Kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemek için beslenme düzeninde çeşitliliğe önem vermeliyiz. Yoğurt, protein ve kalsiyum içeriğinin yanı sıra canlı mikroorganizma içeriğiyle de beslenme düzeninde değerli bir yere sahiptir. Bu özelliğini farklı bitkisel besinlerle birleştirmek, öğünün besin çeşitliliğini ve antioksidan bileşenlerini artırabilir.
Zerdeçal, içeriğindeki kurkumin, antioksidan ve antiinflamatuvar özellikleri nedeniyle önemli bir biyoaktif bileşendir. Yoğurda az miktarda zerdeçal eklenmesi, beslenme çeşitliliği açısından değerlendirilebilir. Kurkuminin biyoyararlanımının düşük olması nedeniyle karabiberde bulunan piperin ile birlikte kullanımı emilimini artırabilir. Zencefil, gingerol gibi biyoaktif bileşenler içerir. Antioksidan ve inflamasyon mekanizmaları ile ilişkilidir. Yoğurda az miktarda taze rendelenmiş zencefil eklenebilir.
Ceviz, yoğurtla birlikte tüketilebilecek en değerli besinlerden biridir. Bitkisel omega-3 yağ asitlerinden alfa-linolenik asit (ALA), E vitamini, polifenoller ve çeşitli antioksidan bileşenler içerir. Özellikle dengeli beslenme içerisinde ceviz tüketimi, yağ asidi çeşitliliğini ve antioksidan alımını destekler. Fakat ceviz, doğrudan enfeksiyon önleyici bir besin olarak değil, beslenme kalitesini artıran bir seçenek olarak değerlendirilmelidir. Propolis, arıların bitkilerden topladığı reçinemsi maddelerden oluşan, polifenol ve flavonoid içeriğiyle dikkat çeken bir arı ürünüdür. Antimikrobiyal ve antiinflamatuvar özellikleri bulunmaktadır. Fakat arı ürünlerine alerjisi olan bireylerde alerjik reaksiyon riski bulunduğundan dikkatli olunmalıdır.
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