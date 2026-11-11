Yoğurdu böyle denediniz mi? Vitamin ilacı oluyor!

Yoğurdu kış aylarında tüketmek için ısıtmak yerine tüketim sıcaklığını daha konforlu hale getirmek daha doğru bir yöntemdir. Bunun için yoğurdu tüketmeden yaklaşık 10-15 dakika önce buzdolabından çıkarmak yeterlidir. Daha kontrollü bir yöntem olarak yoğurt kabını, içerisinde ılık su bulunan başka bir kabın içine yerleştirerek dolaylı şekilde ılıtabiliriz. Böylece yoğurdun doğrudan yüksek sıcaklığa maruz kalmasını önleyebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, yoğurdun doğrudan ocakta veya mikrodalgada ısıtılmamasıdır. Çünkü yoğurdun probiyotik özellikleri, içerdiği canlı mikroorganizmaların varlığıyla ilişkilidir. Yüksek sıcaklıklar bu mikroorganizmaların canlılığını azaltabilir. Dolayısıyla yoğurdu kaynatmak veya sıcaklığını belirgin şekilde artırmak, canlı bakteri içeriğini korumak açısından doğru bir yaklaşım değildir.