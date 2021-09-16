Yol ayırımı görüldü mü? HDP'den ittifak açıklaması

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den gelen "ittifak" açıklaması iyice kafaları karıştırdı.

CHP'nin fonladığı yandaş HALK TV'de algı operatörlüğü yapan Şirin Payzın'a konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin izleyeceği yol haritası açıkladı.

"Millet İttifakı içerisinde yer almak istemiyoruz"

Sallamasyon ifadelerle HDP'nin en az yüzde 15 oy alacağını ve kilit rol oynayacağını iddia eden Paylan, Millet İttifakı adı verilen 'Zillet İttifakı' ile bir görüşmelerini olmadığını dile getirdi.

Millet İttifakını parçası olmak istemediklerini vurgulayan Garo Paylan'ın açıklamaları şu şekilde:

"İddia ile söylüyorum. Demokratik bir seçim olursa, biz en az yüzde 15 oy alacağız ve demokrasiye dönelim diyoruz. Bütün gücümüzü de demokrasiye dönmek için kullanacağız diyoruz. İlkelerimizi dayatmayacağız diyoruz. İlkelerimizi elbette ortaya koyacağız ancak gelin bu ilkler konusunda müzakere edelim diyoruz. Ama bu konuda herhangi bir açılım gösterilmiş durumda değil. Millet İttifakı içerisinde yer almak istemiyoruz çünkü Millet İttifakı ile aramızda farklar var ama diyoruz ki Türkiye için hep beraber sorumluluk almalıyız. Türkiye bir uçuruma doğru sürükleniyor. Bu sorumluluğu hep beraber alırsak hep beraber kazanırız. Ne istiyoruz? Bir geçiş sürecini tanımlayalım istiyoruz. Bu geçiş sürecinde nasıl normalleştireceğiz ülkemizi? Nasıl özgürlük alanlarını yeniden tanımlayacağız? Açlığa, sefalete, yolsuzluğa nasıl son vereceğiz bunları konuşalım istiyoruz."